El TC UNAM prepara pieza sobre la migración rumbo a "México 500"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la segunda parte del proyecto TIADA, que aborda los estados emocionales, una pieza sobre la migración y otra de la malinche, como parte del programa “México 500”, el Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) buscará hacerse presente este 2021, aunque su programación ante la incertidumbre seguirá en línea por el confinamiento.

Entrevistado de manera virtual el director artístico del TC UNAM, el bailarín y coreógrafo Diego Vázquez, quien cumplió este enero tres años al frente de la agrupación, refirió a APRO que a casi un año de la pandemia añoran los escenarios y el aplauso del público:

“Es triste aún no poder estar en un salón y menos en un foro, los bailarines están desanimados la verdad, vemos como otras cosas operan de manera prudente, y nosotros no podemos. Los artistas necesitamos trabajar, más que la vanidad o el ego o un ‘necesitamos bailar para sentirnos bien’, no, es que necesitamos trabajar, porque es nuestro trabajo.