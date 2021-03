"¡Que vivan las mujeres!", tres días de música por la dignidad femenina

CUIDAD DE MÉXICO (apro.- La sensibilidad femenina vibró musicalmente durante tres días a través del festival ¡Que vivan las mujeres! transmitido como un espacio artístico de libertad y consciencia de género, organizado por el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de las Mujeres, con la presencia de:

Jenny Beaujean, Iris Bringas, Caña dulce y Caña brava, Bere Contreras, Renee Goust, Silvana Estrada Hello Seahorse!, Hispana, Kenny y los Eléctricos, Leiden, Natalia Lafourcade, Marisa Nur, Olinka, Alejandra Robles La morena, Vivir Quintana y Ximbo. Durante los tres exitosos días del festival, la apertura estuvo a cargo de los cánticos de Eugenia León, con la pieza “¡Que vivan las mujeres!”, lema del emotivo encuentro femenino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Auditorio Nacional fue el escenario que abrigó una amplia diversidad de ritmos desde el rock, pop, rap, folclore y músicas tradicionales o contemporáneas mexicanas, el fin de semana (del 6 al 8 de marzo), vía Canal 22, Canal 14, Canal Once e Instituto Mexicano de la radio (IMER) y redes sociales, colaborando el Sistema Nacional de Fomento Musical, el programa Contigo en la Distancia, Cultura Comunitaria y el Sistema de Apoyos a la Creación y proyectos Culturales.

Apertura con Iris Bringas

El insólito espectáculo femenino destacó por su transmisión interactiva en Facebook, en puntual arranque de la primera jornada a las 16:00 horas (sábado 6 de marzo) a cargo de la prodigiosa Iris Bringas en acompañamiento de su esposo Jehová Villa con la guitarra, quienes portadores de un espíritu de bohemia compartieron “Arrullo de Norma” y “Maruca”.

Como telón de fondo, el artista plástico Arturo López Pío dibujó ilustraciones en vivo, generando un ambiente sensitivo a la mirada para temas como “Regresar al origen”.

“Hay una lucha que no se quiere a veces asumir en la igualdad, no importa del género que seamos, lo importante es que primordialmente somos seres humanos, y si queremos un mundo de paz y de justicia, habrá que poner decididamente nuestra inteligencia en manos del amor”, expresó la soprano de bien templado scat jazzista al canto de “Dos besos” y cerrando su participación con “Pasé la noche”.

Después tomó turno a la actriz y hacedora de canciones Olinka, quien con ritmos de reggae lanzó “Raíces somos” y “Natural Love”. Al son de “Cumbia de la dignidad” animó a la audiencia para que movieran los cuerpos desde sus casas, desprendiendo buena vibra virtual con “Amárrame”. Luego, el hip hop de la artista Ximbo se apoderó del show perfilando “Mar abierto” y “Peso completo”, un himno para el empoderamiento de las mujeres donde proclamó el amarse a sí mismas más allá de su físico. Además aprovechó para presentar una producción audiovisual especialmente realizada por la iniciativa “Semillero Creativo” con su tema “Repítelo”, donde niñas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, intervinieron, mostrando la visión de sus sentimientos y preocupaciones en materia de feminismos.

Jenny Beaujean (no confundir con su hermana gemela Ingrid) prosiguió el recital, haciendo gala de sus cánticos para “Lo que piensas”, “Baby” y “El mar de noche”, alucinante viaje jazzístico de altos vuelos vocales para consumar con “This is the Night”. Por su parte, Alejandra Robles La Morena engalanó transportando al público a un colorido paseo hacia su estilo en sonoridades afromexicanas, sobresaliendo su interpretación de “La Malagueña”, “Bemba colorá” y el popular tema tehuano “La llorona”.

El rock de la tapatía Kenny Avilés y su legendaria banda Los Eléctricos delineó el cerrojazo de la primera entrega festivalera del viernes, para rasgar “Puro amor”, “Enigma” y “Piensa en mí”, concluyendo sin mayor parafernalia con las clásicas “Me quieres cotorrear” y “No huyas de mí”.

Segunda jornada

El domingo 7 de marzo a las 16:00 horas salieron por la pantalla desde el Auditorio Nacional de Reforma el grupo de mujeres formado en 2008 Caña dulce y Caña brava, dando vuelo al son jarocho con “El butaquito” y “Las cocineras”. Al instante conmovieron los versos y consignas de la artista Evelin Acosta:

“Cuando el Estado no deje impune al feminicida, cuando esté bien protegida nuestra paz, nuestra existencia, cuando cese la violencia y el amor propio nos sobre, cuando el amar no nos cobre la vida por consecuencia, cuando se le dé justicia a las madres, hijas, nietas, cuando no estemos sujetas a la trata y la codicia, cuando el odio y la avaricia en nuestros cuerpos no atente, cuando sea seguro el puente entre el hoy y el porvenir… ¡entonces más que vivir viviremos dignamente!

“Porque no sólo es vivir, importan las condiciones y hoy nos sobran las razones para luchar y exigir, que viva nuestro sentir, que viva nuestra pasión y que viva nuestro don de los múltiples placeres, que vivan las mujeres del mundo y nuestra nación.”

Ese ambiente de protesta sublimó la música y el baile, con un repertorio que consideró los sones jarochos “La iguana” y “El cascabel”, y el vals “Los chiles verdes”. Más adelante, la activista sonorense Renee Goust emprendió su acto con la proyección de un vídeo realizado por el “Semillero Creativo” en Bacalar, Quintana Roo. Ahí se expusieron las creaciones de niñas en artes visuales para ilustrar la rola “Querida muerte (no nos maten)”, dedicada contra el acoso callejero y los asesinatos a las mujeres.

La compositora de neo-folclor mexicano y onda queer, radicada en Nueva York, también tocó “Caminar contigo” y se le sumó la cantante regiomontana Sonia de los Santos (Grammy Latino al Mejor Álbum Latino para Niñas) arrancándose en dueto “A una mujer”, así como “La cumbia feminazi”: (https://youtu.be/bE-gSdqya7A)

Sin deber y sin temer, tal sólo por ser mujer,

valiente y poco frágil, un incógnito virtual

por quererme provocar me dijo feminazi…

Surgió el encanto de Bere Contreras, egresada del Conservatorio de Música del Estado de México, con fusiones de jazz, pop y folk entonando “Calma” y “Contraluz”. Por senderos pop latinoamericanos siguió la independiente Marissa Mur con “Quiero que me quieras” y “Arráncame”, para cerrar la velada, Natalia Lafourcade.

Cantante, productora, arreglista, filántropa, compositora y activista capitalina nacida en 1984, María Natalia Lafourcade Silva ha obtenido varios premios Grammy y para el evento ¡Que vivan las mujeres! decidió tocar desde otro escenario lejos del Auditorio Nacional. Desde la intimidad de la sala de su casa susurró “Alfonsina y el mar”, dedicada por Ariel Ramírez y Félix César Luna a la poeta modernista suiza-argentina, Alfonsina Storni (1892-1938), quien supuestamente se suicidó en el balneario de La Perla.

Te vas Alfonsina con tu soledad,

¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?

Primera persona educada bajo el método musical Macarsi, Lafourcade envió este emotivo mensaje vía Canal 22:

“Vivas nos queremos desde el nacimiento hasta nuestra partida. Poder vivir en libertad, en igualdad, en equidad, en amor y respeto”.

El carisma inherente encantó a los corazones con naturalidad para cortes como “La malquerida” y la “Mujer Divina”, homenaje al Flaco de oro, Agustín Lara. La calidad de sus músicos Luri Molina (contrabajo), Alfredo Pino (trompeta y percusión), así como Emiliano Dorantes (piano), hipnotizaron en todo momento tras ejecutar “Derecho de nacimiento” y “Nunca es suficiente”. El sitio de Facebook de la Secretaria de Cultura del gobierno federal de México quedó inundado de comentarios cariñosos en catarsis generalizada de sus fans.

¡Aborto legal y seguro!”: Denise Gutiérrez

Para el lunes 8 de marzo, el mero Día Internacional de la Mujer, el estilo rapero imperó con la coahuilense Hispana (Patricia Polet González Osaria) en una grabación desde su hogar, donde su repertorio incluyó “Pobre niña” y “Reina de Corazones”.

La música regional con identidad en pro de la lucha femenina lució con la cantante Vivir Quintana (Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, oriunda de Francisco I. Madero, Coahuila), autora del himno feminista “Vivir sin miedo”, quien inició con “Sorora” ilustrada por pinturas de niñas de La Piedad, Michoacán, para la iniciativa “Semillero Creativo”. Añadió de su repertorio “Las vecinas” y “En las luces de la tarde”. El fresco folk de la compositora cubano-mexicana Leiden estilizó “Anhelé” y “Cuando soñaba”, para después compartir escenario con Ximbo y Vivir Quintana, coreando juntas “Hasta salvarnos”.

Otro de los momentos estelares comandó el grupo Hello Seahorse!, quien con el carisma de la vocalista Denise Gutiérrez emprendieron la tocada con las rolas “Remedios” y “Sublime”. Prosiguieron “No es que no te quiera” y “Música”, para finalizar con “Mujer”, en la cual ella brindó una consigna directa sobre el derecho y libertad a decidir sobre sus cuerpos:

“¡Aborto legal y seguro para todo México!, ¡aborto legal y seguro para todo América Latina!, ¡aborto legal y seguro para todas las mujeres!”.

La cantante se despedía extendiendo sobre la tarima del Auditorio Nacional una pañoleta verde, insignia que abandera el movimiento feminista en pro de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres.

Finalmente brilló la energía de la vocalista veracruzana Silvana Estrada, quien consolidó el cierre definitivo del magno encuentro festivalero, escuchándose composiciones como “Carta”, y “Amor eterno” --tributo a Juan Gabriel--. Enfiló el ocaso inexorable a través de “Para siempre” y “Te guardo”.

De acuerdo con cifras oficiales más de 3 millones 500 mil personas disfrutaron de la festividad, ello a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Mujeres, así como en la plataforma “Contigo en la distancia” y por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) en las señales del Canal 14, Canal Once y Canal 22, IMER y Radio Educación.