Alana de la Garza y nuevos episodios de "FBI" y "FBI: Most Wanted"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Desde el 2018 ha participado en la serie FBI y FBI: Most Wanted como la agente Isobel Castille. Se trata de Alana de la Garza, actriz estadunidense e hija de padre mexicano y madre irlandesa, quien expresa que ama a su personaje:

“Ahora se le ve más relajada. Aunque como jefa cuida a su equipo y se observa cómo es fuera del trabajo”.

En una charla por zoom –por el estreno de la tercera y la segunda temporada de FBI y FBI: Most Wanted, respectivamente, en Universal TV todos los martes–, menciona que para su papel se reunión con el verdadero encargado del FBI en Nueva York para hablar sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida.

Tras la afectación que tuvo la segunda etapa de FBI por el covid-19, dando un final abrupto, regresa el proyecto en su tercera temporada, que es los martes a las 21:50 horas, para develar los secretos sobre el funcionamiento interno de la oficina de Nueva York del FBI. Esta unidad especial aplica todo su talento, intelecto y experiencia técnica en casos importantes para mantener a salvo a la ciudad de Nueva York y al resto del Estados Unidos.

Ahora se integra un nuevo miembro, la agente especial Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner), mientras buscan a los asesinos que orquestaron un tiroteo masivo en una empresa de medios. En simultáneo, una conexión personal de Omar Adom (Zeeko Zaki) con este caso, amenaza con nublar su juicio.

Después de tomar licencia por maternidad, la actriz principal de FBI, Missy Peregrym, está de regreso en la nueva temporada, lo que significa que la misión encubierta de su personaje ha terminado. Sin embargo, parece que su ausencia podría haber traído consecuencias.

En la segunda temporada de FBI: Most Wanted, que se trasmite todos los martes a las 22:40 horas, la Fugitive Task Force, fuerza responsable de rastrear y capturar a los criminales más buscados por el FBI está de regreso, bajo la supervisión del agente especial supervisor Jess LaCroix (Julian McMahon), un rastreador y perfilador experto con un pasado complicado, y un equipo de notables profesionales.

Cuando se trata de atrapar criminales, el experimentado agente especial supervisor del FBI, LaCroix, generalmente consigue su objetivo, pero un ladrón de bancos escurridizo, involucrado en un caso de hace 18 años, aparece en esta segunda temporada para ajustar cuentas.

También se podrá ver con más acción a los agentes especiales Kenny Crosby y Sheryll Barnes (Kellan Lutz y Roxy Sternberg), a través de la lente de temas extraídos de los titulares, como el coronavirus y las protestas policiales. El drama está enfocado en los problemas del mundo real.

De la Garza (Columbus, Ohio, 18 de junio de 1976), quien es más conocida por su personaje en la famosa serie Law & Order como la fiscal Ada Connie Rubirosa, menciona que cuando la pandemia se intensificó en el 2020 los enviaron a su casa y se interrumpió FBI:

“Fue duro y nos preocupamos. Por fortuna regresamos a filmar. Nos toman la temperatura todos los días, usamos cubrebocas y nos efectúan pruebas. Se toman todas las precauciones. Estoy realmente orgullosa de que lo hagamos así para que todo funcione, y es realmente un desafío.

“Todos debemos trabajar mucho. Si un departamento falla todo puede salir mal”.

Los temas que se abordan en cada episodios, dice, “van con una luz diferente y me gusta que los personajes a veces muestran fallas, no siempre se posee la razón, lo cual es genial, no somos personas perfectas”.

–¿Qué tanto improvisa?

–Depende de la escena y siempre que no se perjudique la historia, pero sí se puede agregar algo propio.

–¿Cuál es su sentir de que la vean en todo el mundo como la agente Isobel Castille?

–No lo pienso mucho. Cuando me veo es divertido.

De la Garza interpretó pequeños papeles mientras vivía en Orlando, Florida; y después se trasladó a Nueva York. Obtuvo el papel de Rosa Santos en la telenovela All my children.

En 2005 intervino en Mr. Fix-It con David Boreanaz. Y recreó a Marisol Delko en la serie de CBS televisión CSI: Miami.