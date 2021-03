La Canacine pide aumentar aforo en cines de la CDMX y el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) considera en un comunicado que “es una buena noticia” la reapertura de los cines en la Ciudad de México y el Estado de México bajo "estrictas restricciones", pero solicita a las autoridades “reconsiderar los aforos”.

Dicho organismo argumenta que se debe tomar en cuenta “la evidencia científica que demuestra que las salas de cines son espacios seguros, incluso más seguros que otros giros a los que se les ha autorizado un mayor porcentaje de asistencia y un horario de operación más extenso”.

Desde el lunes 1 de marzo, los cines comenzaron a operar el la capital mexicana con el 20% de aforo al interior y en el Estado de México con el 30%. la última función será a las 20:00 horas “con medidas adecuadas de ventilación y filtros de aire acondicionado”.

Las dos entidades se encuentran en semáforo epidemiológico naranja, en las que se abrieron 980 salas de cine -de un total de mil 635-, lo que equivale al 60% del total.

El productor Fernando de Fuentes, presidente de la Canacine, destaca en el documento:

“Nos da mucho gusto que los índices de contagio estén bajando. En el caso de los cines, se ha demostrado, no sólo con fundamentos científicos sino con la misma operación de salas en otros estados, que no han ocurrido contagios en una sala de cine; los cines son espacios tan amplios que con aforos mucho menos restringidos se puede garantizar el distanciamiento social necesario para cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria. Confiamos que reconsideren los porcentajes de aforo permitido en las próximas semanas, que será condicionante para que otras cadenas de cines puedan reabrir sus puertas”.

Se destaca en el documento que la industria de exhibición cinematográfica ha sido una de las más afectadas por la crisis derivada de la pandemia:

“Se han dejado de vender alrededor de 330 millones de boletos, que equivalen a más de 16 mil millones de pesos. El impacto es cercano al 96% de pérdidas durante la pandemia. Todas las empresas del sector estamos enfrentando retos sin precedentes con la única finalidad de sostener a todas las familias que dependen de este. Para ello, respetuosamente solicitamos a las autoridades reconsiderar los aforos y horarios autorizados para los cines”.

No hay mención respecto a “la evidencia científica”, pero Proceso entrevistó a Ramón Ramírez, director de relaciones públicas de Cinépolis y la Fundación Cinépolis y Responsabilidad Socia, a principios de enero de este año, y explicó que la gente se imagina que por estar en un espacio cerrado, sin ventanas y sin ventilación natural, ahí va a estar el covid-19 flotando, y “no” es así:

“El SARS-CoV-2 es un virus pesado, no flota. La infección se da principalmente por la emisión de gotículas de saliva que se emiten al hablar, según un estudio de Australia: Quantitative assessment of the risk of airborne: Prospective and retrospective applications, de la doctora Morawska. Por eso el uso del cubrebocas es muy importante. Los repuntes no se dan en las salas de cine, sino en las ­reuniones sociales, están bajando la guardia en otros lugares”.