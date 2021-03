El primer Congreso Internacional a 100 años del Muralismo Mexicano será virtual

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con la participación de aproximadamente 70 artistas, curadores y especialistas del arte, tanto nacionales como extranjeros, del 29 de marzo al 4 de abril se realizará vía digital el “Congreso Internacional a 100 años del Muralismo Mexicano”.

Organizado por el Movimiento de Muralistas Mexicanos (MMM) y el Movimiento Internacional de Muralistas, con apoyo del Instituto Tecnológico Tláhuac III, el congreso contará con artistas de Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos y México –de estados como Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Veracruz--, quienes participarán durante siete días en 10 conferencias y presentaciones de libros.

Además, habrá dos apartados especiales con testimonios de familiares de artistas como Fanny Rabel (Amanda Woolrich), Rina Lazo y Arturo García Bustos (Rina García Lazo), Adolfo Mexiac (Patricia Salas), Electa Arenal y Elena Huerta (Valentín Vargas, hijo y nieto, respectivamente. Ver edición Proceso #2314), Desiderio Hernández Xochitiotzin, José Hernández Delgadillo (Francisco Hernández), Alfredo Zalce (Beatriz Zalce), Aurora Reyes (Héctor Godoy) y Daniel Manrique (Eduardo Macías).

En la inauguración, el 29 de marzo a las 9:30, para abrir las charlas se presentará un video-homenaje y un audio en voz de David Alfaro Siqueiros, además de la lectura de un manifiesto sobre la necesidad de apoyos para la creación de obra mural. Todas las actividades podrán seguirse en los canales YouTube y Facebook del Instituto Tecnológico Tláhuac III y MMM.

En entrevista virtual con Apro, los artistas Anayansi LóMa (Anayansi López) y Polo Castellanos destacaron algunos puntos importantes sobre el congreso.

Anayansi LóMa, pintora, escultora y muralista originaria de Puebla, quien actualmente radica en Colombia, explicó: “La virtualidad tiene la ventaja de que pudimos reunir a gente que de otra manera no habríamos podido: jóvenes artistas, especialistas y colectivos --como el Colectivo Comantla, de Puebla--. La idea es que haya un poco de historia, pero también de movimientos latinoamericanos. Van a haber voces diversas, que es lo más importante, diversas generaciones que se reúnen”.

La también panelista de la primera mesa del ‘Congreso Internacional a 100 años del Muralismo Mexicano’, con el tema “Muralismo, estética e ideología ayer y hoy”, comentó que sobre las mujeres en el muralismo “lo importante es que ahora mismo están trabajando y hay muchas, tan es así que la participación de muralistas en el congreso es importante, y no por cubrir una cuota de género, es producto de su trabajo”.

Al respecto, Polo Castellanos, muralista y grabador con una trayectoria de más de 35 años, expresó que en el Movimiento de Muralistas Mexicanos al que pertenece tiene unos 3 mil artistas, aunque el número varía, pues “funciona justo como eso, un ‘movimiento’. La gente va, viene, no es un colectivo, sino un punto de encuentro de artistas y colectivos. Lo que hacemos es reunirnos y proponer actividades; a veces el que propone es el que organiza y los demás apoyamos, y siempre ha sido así, aunque siempre trabajamos desde la horizontalidad”.

Y sobre el congreso dice: “La idea es cubrir los 100 años del muralismo y sobre todo de aquellos artistas como Electa Arenal, cuya obra es monumental en Cuba. En México casi no se le reconoce, y así como a ella a otros como José Hernández Delgadillo, cuya obra está prácticamente destruida, al igual que en el caso de Daniel Manrique, fundador de Tepito Arte Acá; también habrá homenaje a dos muralistas argentinos que fallecieron entre 2020 y este año, y un joven muralista mapuche, es decir, creo que va a haber un gran homenaje y reconocimiento a toda esta memoria histórica, tanto la de hace décadas como los más recientes”.

Castellanos, quien participará en la Mesa 2 “Diáspora internacional del muralismo. Los movimientos y colectivos en América Latina”, también se expresó sobre la declaración de la pintora y muralista Aliria Morales (miembro del Salón de la Plástica Mexicana), quien refirió a Proceso (#2314) que salió del MMM tras un desencuentro con él en el marco del Festival del Caribe. Dijo que, tras ser invitada por el presidente de la Asociación de Intercambio Cultural José María Heredia, y aunque iba con miembros del MMM, la corrió de manera indirecta por no ceder un espacio del muro que le otorgaron.

Comentó Castellanos: “Es una imprecisión decir que la corrimos del movimiento. No somos empresa ni agencia de viajes, ni empresa, ni nada de eso. Dijo que nos molestamos con ella porque no nos quiso ceder un muro, por el contrario, cada quien tenía un muro asignado, y eso lo decidió la organización allá y es parte de las reglas del movimiento de muralistas, pintamos donde nos dicen que hay que pintar. no donde queramos.”

--¿Usted le hizo saber a través de un intermediario que estaba fuera del MMM?

--Fue un cuestionamiento que se le hizo, porque sí se le hizo el señalamiento de que no iba sola y había que respetar la forma en que fuimos invitados, y ella señaló que se manejaba de manera independiente… no sabemos qué paso, pero ella sigue estando invitada, si quiere participar en el congreso puede entrar, verlo, hacer preguntas en el chat. Aquí nadie es más que el otro”.