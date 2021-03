El museo MET de Nueva York buscaría "desadquirir" algunas obras para solventar salarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara a su 151 aniversario, el Museo Metropolitano (The Met) de Nueva York, Estados Unidos, estaría pasando duros momentos derivados de la pandemia por covid-19, y su directiva vendería obras para continuar su autogestión y actividades (una práctica usual), si bien destinar una parte del pago de salarios sería una nueva medida.

Así lo dio a conocer Max Hollein, director de The Met, quien vía conferencia virtual afirmó que el planteamiento formal es “desadquisición de obras”, medida que el recinto de Central Park lleva años haciendo para reinvertir y adquirir otras piezas, con la característica de que cierto porcentaje se destinaría a sueldos.

Hollein aceptó que están frente a “una crisis sin precedentes”, pero dijo que han pasado otros momentos difíciles --como la pandemia de 1918, la Gran Depresión, las dos guerras mundiales y el atentado del 11 de Septiembre--, y jamás habían vivido un año como el 2020 y parte del 2021.

A punto de cumplir un año de que el museo cerrara --el 13 de marzo de 2020--, Hollein destacó a la agencia EFE:

"Hemos tenido que desarrollar un plan para proteger a la institución económicamente para superar este problema, y al mismo tiempo asegurarnos de que vamos a ser una institución fuerte y saneada en los próximos años, una vez superemos la pandemia”.

Lo anterior aún, en el marco de las celebraciones por su 150 aniversario (que se cumplió el pasado 13 de abril, en plena pandemia), para el cual habrían adquirido de manera previa 2500 obras de arte, como “Girl in a Red Dress” (1934), de Charles Alston; “The Broken Five” (2019), de Rashid Johnson; “Untitled (Dreamcatcher)” (2014), de Marie Watt, y “La tentación de Santa María Magdalena” (1626), de Johann Liss.

Durante el confinamiento en NY (estuvo ocho meses cerrado), lanzó la campaña #MetAnywhere (El Met en todos lados), a través del cual se volcaron a una serie de actividades por internet a través de videos, tours de 360 grados, publicaciones, y otros contenidos.

Y al reabrir, con una posterior MET Gala virtual en diciembre, se han centrado en varias muestras: este mes de la obra de la artista y activista Alice Neel con The Met's Alice Neel: People Come First; en abril próximo una sobre Alex Da Corte, el primer artista en abrir el año, con The Roof Garden Comission: Alex Da Corte, as long as the sun lasts, que se realizará en la azotea del recinto; en junio The new women behind the camera, sobre las mujeres en la fotografía, y después The Medici: portaits and politics.

The Met, como se le suele conocer, surgió del impulso de empresarios, banqueros y artistas como "un museo y biblioteca de arte en Nueva York para alentar y desarrollar el estudio de las Bellas Artes y la aplicación del Arte a la fabricación y la vida natural, avanzar en el conocimiento general de temas afines y nutrir la instrucción popular y sus recreaciones".

Y, en 2015, a esos propósitos se le sumaron el de "estudiar, conservar y presentar importantes obras de arte de todos los tiempos y culturas para conectar a las personas con la creatividad, el conocimiento y las ideas".

La institución alberga cerca de dos millones de piezas de infinidad de culturas de todo el mundo gestionadas a través de 17 departamentos de conservación.