HBO pide perdón por oscurecer la piel de una actriz en Lovecraft Country

MADRID (CulturaOcio).- Lovecraft Country se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de HBO por su denuncia del racismo a través de los relatos de terror de H.P. Lovecraft. Pese a la gran acogida que ha tenido entre el público, la ficción también ha generado controversia, y es que recientemente una de sus actrices reveló que le habían oscurecido la piel.

Kelli Amirah fue elegida para interpretar una versión más joven de Osberta (Carol Sutton) y su labor era posar para una foto que aparecería brevemente en un episodio. La joven relató en un video de TikTok que se dio cuenta de que el equipo de maquillaje había oscurecido gradualmente su piel para que coincidiera con el de la intérprete.

"No tenía idea de que me iban a hacer esto. Y si lo hubiera sabido de antemano, no habría aceptado este trabajo. ¿Quién pensó que era una buena idea?", comentó. Además, la actriz mostró en el clip algunas imágenes para que los fans pudieran comparar su tono de piel con el que le pusieron, que era notablemente más oscuro, y confesó que se había sentido "profundamente incómoda".

Amirah también dijo que, mientras estaba en maquillaje, escuchó a uno de los maquilladores decir que su piel lucía "un poco más clara" que la de la actriz que interpretaba a la versión adulta del personaje, pero que sus rasgos faciales encajaban a la perfección.

A raíz de este testimonio, HBO se ha disculpado públicamente. "Esto no debería haber sucedido y estamos tomando medidas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir en el futuro", afirmó la compañía en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

Creada por Misha Green, Lovecraft Country está protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance y Michael Kenneth Williams, entre otros. La serie, que consta de 10 episodios, está disponible en HBO.