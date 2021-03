Se despide el gremio artístico, deportivo y político de Ricardo González "Cepillín"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse el deceso del actor Ricardo González Gutiérrez “Cepillín”, acaecido la mañana del 8 de marzo a los 75 años de edad, artistas y especialmente usuarios de redes sociales lamentaron el deceso del “Payasito de la tele”, recordando algunos de sus tema más emblemáticos como “Las mañanitas de Cepillín” y “La feria de Cepillín”.

El artista, odontólogo de profesión, falleció después de presentar complicaciones cardiacas y neumonía derivados de una cirugía en la columna vertebral, misma a la que se sometió hace una semana.

El hijo del actor, Ricardo González, dio a conocer el fin de semana que tras la operación y descansar en su casa, su padre empezó a sentirse mal después de trastabillar en su domicilio, lo que lo llevó a que lo internaran en el Corporativo Hospital Satélite.

Y, a través de su cuenta en Facebook pidieron oraciones para su recuperación, además de dar a conocer una cuenta de banco para que se le ayudara con los gastos económicos derivados de la operación y una posible rehabilitación.

Cepillín acababa de cumplir el pasado 7 de febrero su cumpleaños número 75, y por la pandemia había puesto pausa a su celebración por sus 50 años de carrera.

Figuras del medio artístico como Angélica Vale, Maxine Woodside, Mariano Osorio, el comentarista deportivo John Sutcliffe, José Ramón Fernández y el club de fútbol Rayados de Monterrey lamentaron el deceso. El actor y comediante era conocido por su afición al futbol y en especial del citado equipo de soccer.

También emitieron mensajes políticos como Miguel Torruco Marqués; el periodista y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien publicó un video en donde el actor y el presidente se abrazan efusivamente:

“Mi pésame a la familia de Cepillín, líder del entretenimiento de niñas y niños. Que en paz descanse”.

Mi pésame a la familia de Cepillín, líder del entretenimiento de niñas y niños. Que en paz descanse. Este fragmento es de un encuentro en el aeropuerto en 2019: pic.twitter.com/99N97kD1NR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 8, 2021

La carrera de Cepillín comenzó cuando un canal local de Monterrey grababa campañas con él y la Facultad de Odontología, pues se hizo conocido por su trato especial a los niños, se pintaba el rostro y se ponía nariz roja para atender a sus pacientes y es de ahí donde tomó su nombre artístico, haciendo alusión a los cepillos de dientes; unos años después probó suerte en Televisa, donde finalmente lo contrataron y realizó “El show de Cepillín”.

A lo largo de su carrera tuvo cómics, participó en filmes, en una decena de programas de televisión, incluida una serie animada, además de haber grabado 18 álbumes a partir de los cuáles realizó giras por México y Estados Unidos.

Como parte de estas giras el actor reveló en una entrevista que realizó shows infantiles en la década de los noventas para narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo:

“Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron”, confesó para el programa “En Sus Batallas”, de TV Azteca.