La reunión de Friends ya está rodada

MADRID (CulturaOcio).- Tras varios retrasos debido a la pandemia de coronavirus, la reunión de Friends terminó de rodarse. El reencuentro de Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y Matthew Perry (Chandler Bing) ya está filmado y pronto verá la luz en HBO Max.

Así lo revela la cuenta oficial de la serie en Instagram. "Eso es todo! ¿Podríamos estar más emocionados? Friends: The Reunion llega pronto a HBO Max", reza la publicación, que no desvela la fecha de lanzamiento.

View this post on Instagram

En la reunión, los protagonistas se encontrarán con los creadores de la serie, David Crane y Marta Kauffman. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reunión a través de Zoom el año pasado, Lisa Kudrow sostuvo que querían coincidir de manera presencial pese a la pandemia.

"No todos hemos estado en la misma habitación frente a frente, en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo", dijo Kudrow a The Hollywood Reporter. "El objetivo de todo esto es estar en la misma habitación. Eso no ha cambiado. Y HBO Max está siendo increíblemente paciente y comprensivo", añadió.