Frida Sofía contrata al despacho Oléa & Oléa para denunciar a su abuelo, Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, determinó iniciar acciones legales “en contra de diversas personas por los hechos que son de conocimiento público”, es decir, las acusaciones contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por abuso y acoso sexual desde que tenía cinco años.

“Para ello, decidí contratar los servicios del despacho Oléa & Oléa, el cual, atinadamente, dirigen y presiden los licenciados Xavier y Alejandro Olea Trueheart”, indicó en su cuenta de Instagram.

Para cualquier asunto relacionado con su caso, pidió a los medios de comunicación que se dirijan a sus representantes legales.

“Finalmente, solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a Derecho y respetando, en todo momento, los Derechos Humanos de la suscrita. A todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño, por este medio, les agradezco profundamente el mismo.”

También compartió un video de ella y su madre, Alejandra, donde la cantante dijo que la golpeaban, y en esa grabación manifestó que contaba eso porque también alguna vez le pegaron a su madre, la actriz Silvia Pinal, y ella lo vio y no quería que le pasara a ella ni a su hija.

“Buenos días a tod@s... Va a ser un proceso largo pero necesario. Solo puedo recaudar estas micro expresiones como respaldo. Se que es incómodo y cansado este tema, pero si quiero justicia no puedo NI VOY A PARAR”.

¿Qué le pasó a Frida Sofía?

El 7 de abril, Frida Sofía confesó, en una entrevista con el conductor del programa de espectáculos “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, la había manoseado, abusado y acosado desde los cinco años.

“Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”, aseguró. La joven manifestó que siente desprecio por su abuelo. “Lo odio. Si el mundo supiera. Es un delito”. Y confesó que guardó silencio porque se sentía culpable.

En Instagram, Frida Sofía escribió: “Me robaste la inocencia, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz… YA NO MÁS. #nomecallomas”.

El cantante de 78 años respondió denostándola en sus redes sociales. La tildó de enferma mental y de ser inestable psicológicamente. Después, en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, dijo llorando: “En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano… Juro por mis hijos.”

El domingo 11, la cantante Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre, le pidió se acerque a ella para buscarle un terapeuta a Frida Sofía y arreglar su relación familiar.

“Es delicado. Es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, indicó en un video de 1:29 minutos, publicado en Instagram.

Frida Sofía le respondió, también en Instagram, que le entristece que siga con su farsa y diga eso de su abuelo, cuando sabe perfectamente quién es él.

“Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de personas en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y ¿sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad? Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación del abuso, el esconder lo indescondible (sic)”.

No estás sola, Frida Sofía. Yo te creo. pic.twitter.com/sqigS5R1P9 — Museo Mexicano del Machismo (@del_machismo) April 11, 2021

El padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, reveló al programa de espectáculos “De Primera Mano” lo que sintió cuando supo de la denuncia de Frida Sofía, “lo cual obviamente no tengo duda alguna y apoyo al cien por ciento”. Contó que nunca tuvo una buena relación con Enrique Guzmán, porque siempre abusó de Alejandra, pues la golpeaba y la estafaba.

El lunes 12, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, invitó a Frida Sofía a denunciar formalmente ante las autoridades a Enrique Guzmán.

“De ella depende. Ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende la víctima. La parte más importante para que se llegue a la justicia es que las víctimas hagan la denuncia”, explicó el legislador de Morena.

Y recordó que desde 2020 los diputados federales aprobaron una iniciativa para ampliar el plazo de la prescripción de delito de abuso menores, por lo que todavía puede ir a denunciar.