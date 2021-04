"A puertas cerradas", de Costa-Gavras, en la Muestra de Cine

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El poder económico inhumano es lo que refleja la reciente película del célebre cineasta franco-griego Costa-Gavras, titulada "A puertas cerradas" (Adults in the room), al abordar el rescate financiero de Grecia en 2015 y las situaciones que tuvo que enfrentar Yanis Varoufakis, entonces ministro de finanzas en el gobierno de Alexis Tsipras.

Aquí se ven en acción el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la troika (Comisión Europea). Todo lo aplastan de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, los cuales cuidan, caiga quien caiga, sin remordimiento alguno. Por su puesto, todas las negociaciones son a puertas cerradas. Y no dejan que en un país predomine la democracia. No les conviene. Además, como se muestra en el relato, informan a la prensa a su manera.

El filme, que desde el 2019 ya recorría festivales, pero la pandemia lo detuvo, forma parte de la 69 Muestra Internacional de Cine que organiza la Cineteca Nacional. Costa-Gavras (Loutra-Iraias, 1933) escribió el guión, basado en las memorias de Varoufakis, Adults in the room: My battle with Europe’s deep establishment. Actúan los griegos Christos Loulis (Yannis), Alexandros Bourdoumis (Alexis), Ulrich Tukur (Wolfgang) y Daan Schuurmans (Jeroen).

A pesar de que la historia se ubica en Grecia del 2015, definitivamente puede ser otro país en este momento. Ahí se destaca su universalidad.

En la trama se ven las tensas reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la austeridad, y donde la humanidad y la compasión son ignoradas. Parece imposible rescatar la economía griega, cuando el presidente de izquierda en turno de esa nación prometió a su pueblo mejorar la situación, pero no lo dejan. Y como siempre se perjudica al ciudadano, porque el mandatario de ese país los traiciona.

Cabe recordar que Costa-Gavras salió de Grecia muy joven, pero siempre se ha sentido comprometido con su país. Cuando los militares tomaron el poder en Grecia rodó Z, ahora crea esta producción de Francia y Grecia para denunciar la realidad ante la Europa conservadora, ya que fue un hecho que Tsipas se dejó vencer y Voraufakis renunció, lo cual es narrado en la cinta de una manera amena e incluso con suspenso. Los diálogos son lo mejor porque llevan al espectador a la reflexión con mucha naturalidad, no se necesita ser un sabedor profundo sobre la política o la economía.

El filme "A puertas cerras" es un thriller muy bien llevado con un poco de ironía, al estilo de este destacado director, y por supuesto no cabe la esperanza en la historia. Es una película trágica-realista con mucha tensión.