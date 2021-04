"El tema", serie web en torno a la crisis climática de México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).­- Para iniciar el diálogo sobre la crisis climática en México, la escritora y lingüista Yásnaya Aguilar (Oaxaca, 1981) y el actor, productor y director Gael García Bernal (Guadalajara, 1978) entrevistan a activistas medioambientales, defensores de derechos humanos, académicos, comunidades indígenas y a organizaciones de la sociedad civil sobre los problemas climáticos en el país, lo cual dio por resultado seis cortometrajes.

Es una serie web titulada "El tema", compuesta por los títulos: "Agua" en Chihuahua, "Aire" en Monterrey, "Carbón" en Coahuila, "Océanos" en Cozumel, "Energía" en Tabasco y "Alimento" en Chapala. La dirige Santiago Maza y la produce La Corriente del Golfo, empresa de García Bernal y Diego Luna. Los episodios se proyectarán en ese canal de YouTube cada semana, gratuitamente. Ya desde el martes 13 de abril se puede ver "Agua".

Los otros productores son Magali Rocha Donnadieu, Mariana Rodríguez Cabarga y Pablo Montaño, quien platica por zoom que "El tema" surgió al conversar con García Bernal:

“Él escuchó un podcast que realicé, '2050: El fin que no fue', donde hablamos de una ficción futurista del año 2050 donde logramos detener la crisis climática, y García Bernal me contactó. Me dijo que quería platicar un poco de eso y ver qué se podía realizar. Y una de las reflexiones a la que llegamos es que hay pocos materiales disponibles, accesibles, de cómo se ve la crisis climática en el contexto mexicano. De cómo acercar la realidad de la crisis al contexto de México. Aterrizar esta problemática a la realidad mexicana. Entonces se optó por hacer documentales, y Santiago Maza se integró como director también a la idea y a concretar los sueños guajiros”.

Montaño es politólogo y maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable por la University College London. Actualmente es coordinador de Conexiones Climáticas, organización dedicada a la comunicación de la crisis climática.

Maza, quien estudió cine documental en la National Film & Television School (NFTS) y una maestría en guionismo en la London Film School (LFS), mencionó que Montaño organizó una serie de cursos con expertos sobre el cambio climático, y todo el equipo se fue empapando de tópicos para hablar el mismo idioma:

“Nos pusimos al día. Compartimos visiones. No sólo vimos la información sino también la temperatura que queríamos darle a este proyecto para que el mensaje tuviera el impacto que buscamos. Al mismo tiempo del curso, debatíamos ideas como más libremente de tal manera que cuando ya debíamos poner manos a la obra ya estábamos todos en sintonía”.

--¿Cómo logran concretar los temas de esos seis cortometrajes? --se les pregunta.

Montaño explica:

--Optamos por irnos a los puntos de quiebre. Ahí son cuatro elementos que se repiten tanto en términos académicos como en comunicación de crisis climática que son el agua, los alimentos, el aire y la energía, y los océanos y el carbón entraron como contextos adicionales porque también deben tocarse, porque los océanos son el gran regulador climático y están fuera del radar de muchas personas, y en realidad depende mucho nuestro clima de los océanos aunque se viva en las montañas de Chihuahua. Y el carbón por ser un contexto de aceleración de la crisis climática y además su lógica extractiva y de minería permite una visión de los aceleradores de la crisis climática.

“Los cortos muestran cómo se ve la crisis climática, pero también queremos transmitir que existen personas que se encuentran luchando frente a la crisis climática y las soluciones que nos proponen. No nos interesa generar un contenido que deje a las personas deprimidas, sino exponer la problemática y que existen alternativas que ya se efectúan y hay que apoyarlas para que avancen. Es parte de un balance que hemos buscado para llamar a la acción”.

Maza, cuyo largometraje "Truenos de San Juan" fue seleccionado por 15 festivales de cine y ganó como Mejor Documental en el San Diego Latino Film Festival (SLFF), explica que después de concretar los temas buscaron los lugares donde se vivieran esas situaciones y las voces que iban a ponerle cara a esas situaciones, desde los afectados o los que buscan las soluciones.

--¿Cuáles fueron los retos?

--Todos los rodajes poseen su retos y ahora en la pandemia son un grado extra de complejidad. Es un proyecto que concebimos para sacar este año y abrir el diálogo para que estos debates sucedieran ya. Fueron rodajes muy veloces, de no parar, de muchos viajes en toda la República. Tuvo su parte muy dinámica y divertida pero también demandante.

--¿Por qué una serie web y cortometrajes?

--El génesis de esta idea es ponerlo en la mesa y que cada quién lo platique a su manera con su gente, en su entorno. Era importante generar un tipo de contenido que se movilizara rápido, tanto en la duración por episodio para que diera tiempo de que lo vieran y soltarlos en internet y se puedan compartir fácil desde páginas, YouTube, desde redes. La meta determinó el vehículo”.