Ver, oír, aplaudir, silbar...

Convocan a Premio Bellas Artes de Cuento “Amparo Dávila”

Instancias estatales y federal convocan al Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2021, en el que podrán participar escritores mexicanos y extranjeros (con residencia mínima de cinco años en el país), con un texto inédito de tema libre, escrito en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (www.inali.gob.mx/clin-inali/<http://www.inali.gob.mx/clin-inali/. De acuerdo a las bases los trabajos deberán contar con una extensión mínima de 80 y una máxima de 120 cuartillas y se deberán presentar en formato PDF, además de que no deberán estar participando en otros certámenes nacionales o internacionales, ni estar en espera de dictamen ni proceso de contratación o de producción editorial. Las inscripciones se realizan en la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura. La convocatoria cerrará el viernes 4 de junio a las 15:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), así que si te interesa esta convocatoria o conoces a alguien que le pueda interesar no dudes en enviarles esta información. El plazo para presentar trabajos cerrará el viernes 4 de junio.

Rally en casa infantil por Día del niño

Rumbo al 30 de abril, Día del Niño, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México convoca a niños acompañados de sus familiares, a aprender una coreografía —Rally en casa, basado en la obra “Quiero ser Clara”— a través de un tutorial y enviarla vía redes sociales, la idea es que se realice en los días previos a esta fecha infantil para que se pueda ver el 30 de abril a través de YouTube. La coreografía está a cargo de la bailarina y coreógrafa Karina Teran, quien es columnista de Danza de Proceso. Los interesados deberán acceder a la liga en YouTube para aprender la coreografía y grabar un video de 30 segundos, deberán enviarlo al WhatsApp 5527726613.

Exposición en la Galería Central del Cenart

Este domingo 18 se inaugura en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (Cenart), la exposición Magister Raffaello, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano, la cual a través de proyecciones, videos y diversos recursos tecnológicos, dará cuenta de este excelso artista, contemporáneo de Leonardo Da Vinci. Nacido el 6 de abril de 1483 en Urbino y fallecido el mismo 6 de abril, pero de 1520 en Roma, Raffaello de Sanzio, conocido también como Rafael de Urbino, se convirtió en uno de los grandes exponentes del arte universal, pese a haber tenido apenas una trayectoria de 20 años de carrera. La muestra conmemora el 500 aniversario de su fallecimiento. Llega al Cenart con la colaboración del Instituto Italiano de Cultura y la curaduría de Claudio Strinati, luego de haberse presentado en permanecerá abierta el público hasta el 30 de mayo próximo. El recorrido contará con dos audios, uno para adultos y otro para niños y niñas, pero es necesario llevar un teléfono inteligente y audífonos propios. Las visitas serán de jueves a domingo, de 10:00 a 17:30 horas. Entrada libre. Debido a la contingencia es necesario hacer reservación en este enlace.

Museo Casa de Carranza, reabre al público bajo protocolos sanitarios

La casa donde habitó el Barón de Cuatro Ciénegas, el Museo Casa de Carranza, ubicado en la Ciudad de México y el cual pertenece a la red de espacios culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reabrió al público. Al interior de este inmueble de connotado valor histórico pueden conocerse múltiples objetos, entre mobiliario, libros y enseres pertenecientes al expresidente de México, Venustiano Carranza (1859-1920), así como elementos vinculados con momentos de la historia nacional como fue la discusión, elaboración y promulgación de la Constitución de 1917. Hacia 1919, Carranza rentó este inmueble por espacio de seis meses e, incluso, después de su asesinato el 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, sus restos fueron trasladados y velados en la sala de esta casa. Luego de estos hechos, el general Juan Barragán y el coronel Paulino Fontes compraron la residencia y la obsequiaron a Julia Carranza, hija del mandatario. El horario de visita para recorrer este recinto es de martes a sábado, de 10 a las 17 horas. En el acceso principal se hará la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel; asimismo, se cuenta con señalética para indicar los espacios de sana distancia en las salas de exhibición y áreas de descanso. Calle Río Lerma 35, esquina con Río Amazonas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Costo de entrada: 60 pesos, con excepciones de pago a menores de 12 años, adultos mayores, jubilados, pensionados, estudiantes, maestros con credencial vigente y personas con discapacidad. Obligatorio asistir con cubrebocas.

“Los días más oscuros de nosotras”, película mexicana

Astrid Rondero dirige esta película de ficción, de 112 minutos, donde actúan Sophie Alexander y Florencia Ríos. El recuerdo que Ana tiene del día en que su hermana murió, es una imagen fragmentada y nebulosa que la ha cazado desde su infancia. Ahora, Ana ha vuelto a Tijuana, su ciudad natal, donde tendrá que enfrentar el dolor y la oscuridad de su memoria. Es un largometraje que habla de la violencia hacia las mujeres. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 5. Sábado 17 y domingo 18 de abril a las 14:45 y 19:30 horas. Asistir con cubrebocas. Cartelera teléfonica: 5541551190.

“Club Mundo Kids”, televisión para niños

El Club Mundo Kids, el programa de información y entretenimiento para los más pequeños de la casa, estrena su segundo episodio, donde se habla de los animales en peligro de extinción y cómo los dinosaurios se extinguieron. También se conoce a un niño que busca salvar a los orangutanes. De la mano de Romina Puga, anfitriona del programa y junto con Coco y Maya, dos divertidas marionetas, los niños pueden conocer lo más relevante del mundo de una manera didáctica y entretenida. La cita es este sábado 17 de abril a las 9 horas por el Canal 5 de televisión abierta. También pueden seguir Club Mundo Kids por Youtube o Instagram donde hay sorpresas y mucho contenido que seguro será del agrado de todos los infantes.

Estreno de “Mare of east town” en HBO

Esta miniserie, protagonizada por la ganadora del premio Oscar Kate Winslet, se ubicada en una pequeña ciudad de Pensilvania en donde Mare Sheehan (Winslet) tendrá que investigar y resolver el asesinato de un miembro de la comunidad. Mare tendrá que lidiar al tiempo con su propia vida y cómo todo lo que creyó cierto empieza a desmoronarse a su alrededor. Muestra con autenticidad como las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente. Dirigida y producida por Craig Zobel y como creador, guionista, showrunner y productor ejecutivo, Brad Ingelsby . Estreno domingo 18 de abril a las 22 horas exclusivamente por HBO y HBO GO.

“Esto sé”, monólogo sobre el dolor y el miedo

Odin Dupeyron ofrece este monólogo. Es una plática en tono de comedia donde se reflexiona acerca del dolor, el miedo y la presión social como influencias para el éxito o para el fracaso, según como se manejen. Es una charla realista que no condiciona el pensamiento del espectador a ser de una manera específica, sino que le muestra la libertad de satisfacer sus deseos asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Con la lectura del primer capítulo de su libro "Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado", compartiendo sus experiencias y usando analogías a veces sarcásticas, Dupeyron invita al público a mejorar su autoconocimiento para tomar decisiones más asertivas sin cargar culpas impuestas. Al final de esta charla, el espectador se siente motivado a observar y a enfrentar sus problemas basado en la realidad y no en ilusiones utópicas. Teatro del Parque Interlomas, Avenida Jesús del Monte 41, colonia Ex Hacienda de Jesús del Monte Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Estado de México. Domingo 18 de abril a las 18 horas. Adolescentes y adultos. Teléfono: 55473838.