Alumnos de la Academia de la Danza Mexicana solicitan destituciones por hostigamiento sexual

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- En una carta pública colocada en redes sociales y dirigida a los titulares de las secretarías de Cultura, Gobernación y Función Pública, alumnos de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) solicitaron una “intervención urgente” ante “prácticas de hostigamiento que realizan docentes dentro del a institución”.

Según el documento colocado la tarde del lunes en la cuenta “Alumnxs Organizadxs ADM” (@alumnxs_adm) firmado por 99 estudiantes cuyos nombres aparecen al calce, están en paro de actividades desde el pasado 26 de febrero ante continuas prácticas de hostigamiento sin que las autoridades inmediatas asuman responsabilidad y/o procedimientos para que se sancionen las agresiones.

El mensaje se acompaña de dos tuits más con imágenes de pancartas colocadas en la fachada de la ADM en donde se leen frases como “Mi escuela no me cuida, mi escuela me amenaza” y “Si nos amenazan nos organizamos”, esto último ante la mención de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística de la ADM de levantar el paro de actividades este 19 de abril, de lo contrario tendrían que recursar año escolar.

Segunda intervención a la fachada de la ADM horas después de haber recibido una amenaza por parte de la SGEIA, donde se dio fecha límite para levantar el paro el lunes 19 de abril, de lo contrario tendríamos que recursar el año escolar.

Si nos amenazan, nos organizamos. pic.twitter.com/gWYSonT5aZ — Alumnxs Organizadxs ADM (@alumnxs_adm) April 19, 2021

Se lee en la misiva de seis páginas enviada también con copia a Raymundo Torres Torres y Claudia del Pilar Ortega González, director y subdirectora general de Educación e Investigación Artística de la ADM, respectivamente, así como Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL):

“Las instituciones de formación artística en México y particularmente las que están bajo responsabilidad del INBAL deben ser espacios libres de hostigamiento, acoso y abuso sexual, así como violencia de distintas índoles, abuso de poder, negligencia y nepotismo. Tenemos claridad de que está en su mayor interés este propósito”.

Carta dirigida a Secretaria de Cultura, Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Función Pública. Solicitamos urgente intervención para la situación de las y los estudiantes en la ADM.

No ha existido diálogo con la SGEIA y estamos amenzadas de reporbar el año escolar. pic.twitter.com/1Z3qqNM1dV — Alumnxs Organizadxs ADM (@alumnxs_adm) April 19, 2021

Y tras lo anterior exponen cuatro peticiones:

1) Se documenten los casos de agresiones sexuales y se traduzcan en iniciativas que castiguen a los responsables; 2) Se establezcan procedimientos que permitan las denuncias; 3) Se faculte a autoridades para que apoyen a las denuncias ante entidades penales correspondientes; y 4) Se promueva una cultura de respeto y convivencia entre estudiantes y personal educativo.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero la comunidad estudiantil, a través de la red social antes mencionada, dio a conocer un pliego petitorio a raíz de denuncias públicas por parte de la colectiva “Mujeres Organizadas ADM” en el diario Reforma (el 17 de febrero), en donde se solicitó a través de 10 puntos:

“La destitución del director de la academia por “omisión y negligencia en la resolución de denuncias existentes hacia personal docente referentes a hostigamiento sexual, así como por ejercer violencia psicológica, abuso de poder, nepotismo, conductas machistas, complicidad y minimización de diversas violencias”.

Además la destitución del coordinador y docente Roam León Olvera, por omisión de denuncias presentadas respecto al hostigamiento, violencias y acoso, “tratando con negligencia las acusaciones, así como ejercer abuso de poder e insinuaciones de índole sexual hacia las alumnas”.

La destitución de los docentes Rodolfo Maya González, Oscar Víctor “Viko” Hernández González, Jorge Alejandro Hernández Tejo y José Rosendo Servín Ferrusca ante distintas acusaciones, desde abuso de poder a psicológico, y de tipo sexual.

Además de buscar que se transparente la contratación de maestros mediante concurso de plazas con perspectiva de género y en apego a derechos humanos.