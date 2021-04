Enrique Guzmán denuncia a su nieta Frida Sofía ante la Fiscalía de Violencia Familiar

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años, el abogado del cantante anunció que este 20 de abril presentó una denuncia contra su nieta ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

Dicha instancia depende de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La denuncia es contra Frida “N” y quién o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Enrique Guzmán.

“La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, publicó su abogado Marco López en la cuenta de Twitter de Guzmán.

Esta acción la emprendió cinco días después de que Frida Sofía anunció, el 15 de abril, que iniciaría acciones legales “en contra de diversas personas por los hechos que son de conocimiento público”, es decir, las acusaciones contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por abuso y acoso sexual desde que tenía 5 años.

“Para ello, decidí contratar los servicios del despacho Oléa & Oléa, el cual, atinadamente, dirigen y presiden los licenciados Xavier y Alejandro Olea Trueheart”, indicó en su cuenta de Instagram.

¿Qué le pasó a Frida Sofía?

El 7 de abril, Frida Sofía confesó, en una entrevista con el conductor del programa de espectáculos “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán la había manoseado, abusado y acosado desde los 5 años.

“Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”, aseguró. Dijo que siente desprecio por su abuelo. “Lo odio. Si el mundo supiera. Es un delito”. Confesó que guardó silencio porque se sentía culpable.

En Instagram, Frida Sofía escribió: “Me robaste la inocencia, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz… YA NO MÁS. #nomecallomas”.

El cantante de 78 años respondió el 7 de abril: “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente.”

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Luego compartió entrevistas en revistas de la farándula de quienes lo defienden y siguió: “Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO.”

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Después creó el hashtag #fridamiente. Después redactó: “Les aseguro que mañana @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo.”

Les aseguro que mañana, @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Luego escribió: “Caí en blandito”, después preguntó que, si “le salió bonito el disco que promueve” y comenzó a dar entrevistas a medios del espectáculo, como Ventaneando, de TV Azteca, donde lloró y aseguró: “En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano… Juro por mis hijos.”

Negó que haya cometido cualquier tipo de abuso contra sus nietas, sus hijos o algún pariente. Sobre si buscará a Frida Sofía, inquirió: “¿Cómo puedo? Va a pensar que le quiero meter mano o que me acerqué a ella con malas intenciones… Si me habla por teléfono que sea de larga distancia y lejos, no vaya a pensar que quiero hacerle algo… ¿Cómo le contesto?”

La comunidad TLP responde

Posteriormente, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán aseguraron que sus supuestas mentiras responden al Trastorno Límite de Personalidad (TLP) que padece.

Al respecto, la comunidad TLP “Borderline” México, emitió un comunicado sobre las declaraciones de la familia Guzmán sobre el diagnóstico de Frida Sofía y sus declaraciones de abuso infantil.

“Dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la ‘mitomanía’ o tendencia a mentir. La mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento.”

Por eso, consideró que querer usar el TLP para desacreditar una denuncia de abuso no solo lastima y revictimiza a las personas que han sido abusadas, sino a quienes han vivido con el diagnóstico contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno.

“Por eso, señalamos y rechazamos que se use nuestra condición como ‘prueba’ en contra de las declaraciones de abuso y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía”.