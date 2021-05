Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones, acusa a Marilyn Manson de tortura, abuso y violación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Esmé Bianco denunció que el cantante Marilyn Manson la drogó, la torturó y la violó.

La intérprete del personaje Ros en la serie televisiva Game of Thrones asegura que el rockero usó un patrón de "drogas, fuerza y amenazas para obligarla a realizar actos sexuales" en múltiples ocasiones, e incluso que la violó en mayo de 2011.

El caso fue revelado por el portal de noticias de espectáculos TMZ de acuerdo con documentos a los que asegura haber tenido acceso.

El mismo portal cita al abogado de Manson, quien señala que las acusaciones son falsas y anuncia que las responderán en tribunales.

Según los documentos, la actriz conoció al rockero en 2005 por medio de su entonces pareja. En ese momento Manson expresó interés en elegirla para algunos proyectos cinematográficos y la contactó nuevamente después de que éste se divorciara en 2007.

Bianco sostiene que desde entonces el cantante comenzó sus "insinuaciones sexuales" al solicitarle fotografías de desnudos, que ella interpretó al principio como una broma.

Pero los años de abuso, de acuerdo con la denuncia, comenzaron en 2009 cuando Manson la llevó en avión a Los Ángeles supuestamente para filmar un video musical para su canción “I Want to Kill You Like They Do in the Movies” ("Quiero matarte como lo hacen en las películas").

Al llegar, Esmé Bianco se enteró de que no había equipo de filmación, solo estaba Manson quien, de acuerdo con su relato, esperaba que se quedara con él, estuviera disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y usara lencería como "disfraz".

Denuncia además que le dio drogas y alcohol y la sometió a amenazas de violencia y violación. De acuerdo con los documentos, señala TMZ, Bianco dijo que fue atada a un reclinatorio y Manson la golpeó con un látigo como las que usaban los nazis. También acusa que la electrocutó.

La actriz señala que fgue manipulada para creer que todo esto era parte de la filmación del video musical.

Más adelante Esmé Bianco relata que Manson la visitó en mayo de 2009 en Londres y a partir de ahí comenzaron una relación sexual en la que ella fue “controlada y degradada”.

De acuerdo con TMZ, Bianco relató que ambos mantuvieron una relación a larga distancia hasta 2011, cuando Manson la convenció de que se mudara a Los Ángeles para vivir con él y le prometió conseguirle papeles en el cine.

Durante este tiempo ella asegura haber sufrido abusos constantes, incluida la privación del sueño, abuso verbal y rabietas si expresaba su malestar por las "películas violentas y sexualmente gráficas" que ponía en su apartamento.

Añade que Manson una vez la persiguió por la casa con un hacha, y en otra ocasión, según el documento de la denuncia, "cortó a Bianco con un cuchillo nazi durante el sexo, sin su consentimiento, y fotografió los cortes en su cuerpo". Además publicó las fotos en línea sin su consentimiento.

Bianco acusa a Manson de emplear un patrón de uso de "drogas, fuerza y amenazas de fuerza para obligarla a realizar actos sexuales" en múltiples ocasiones, y revela que la violó alrededor de mayo de 2011.

Otras conductas mencionadas en la denuncia son azotes y mordidas.

Respuesta de Manson

De acuerdo con una actualización de la nota de TMZ, el abogado de Manson, Howard King, calificó las afirmaciones de Bianco como “demostrablemente falsas”.

“Para ser claros, esta demanda solo se presentó después de que mi cliente se negó a ceder a las escandalosas demandas financieras de la señora Bianco y su abogado, basadas en conducta que simplemente nunca ocurrió. Contestaremos enérgicamente estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos ".