Courteney Cox promete que la reunión de Friends será "emotiva y llena de sorpresas"

MADRID (CulturaOcio).- La reunión de Friends se ha retrasado más de un año por la pandemia de coronavirus, pero la espera merecerá la pena. Tal como adelantó Courteney Cox, los fans podrán disfrutar de un especial "emotivo y lleno de sorpresas".

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Cox, quien interpretó a Monica Geller, dio algunas pistas sobre la reunión. "Ha sido increíble. Fue muy emotivo. Es una reunión sin guion, pero estuvimos en el Stage 24 por primera vez, todos nosotros, en unos 17 años. Tengo mala memoria, pero surgió todo aquello que tenía olvidado. Fue genial. Fue muy divertido. Habrá muchas sorpresas especiales, y fue fantástico", dijo.

Noticias Relacionadas La reunión de Friends ya está rodada

Además de dar pistas sobre el reencuentro, la actriz desveló cómo fue el rodaje de la icónica intro de la ficción. "Definitivamente no fue idea mía, pero alguien pensó que sería muy divertido. Estuvimos en esa fuente durante mucho tiempo. Y déjame decirte lo que pasó: no es divertido estar bailando en una fuente durante horas y horas. Recuerdo que Matthew Perry dijo en un momento: 'No puedo recordar ningún momento en el que no haya estado en esta fuente'. Estábamos como: 'Oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo vamos a fingir que nos encanta bailar en el agua? Fue divertido, pero no tanto", rememoró.

Poco se sabe sobre este especial, salvo que es una producción sin guion y que se han utilizado algunos escenarios de la serie como el icónico apartamento y Central Perk. El reencuentro de Cox, Jennifer Aniston (Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y Matthew Perry (Chandler Bing) ya está filmado y pronto verá la luz en HBO Max aunque, por el momento, se desconoce la fecha de estreno.