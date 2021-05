"Oxígeno": angustia claustrofóbica

MONTERREY, N. L (proceso.com.mx).- Elizabeth despierta postrada en el interior de una cápsula, que es como un sarcófago tecnológico.

Está conectada con una serie de aparatos que la mantienen con vida. No tiene recuerdos, por lo que no sabe qué hace en ese sitio, aislada del mundo. Entre las numerosas pantallas y monitores que la rodean, hay uno que le indica que el tiempo se agota y que debe resolver algunos enigmas, si es que no quiere perecer en la soledad.

Oxígeno (Oxygen, 2021) es un angustiante thriller francés de ciencia ficción, con prácticamente un solo personaje y una locación, en la que la mujer, interpretada por Mélanie Laurent, tiene que recuperar sus recuerdos en una carrera contra el reloj, en la que se encuentra en terrible desventaja. Guiada por la intuición y por su innegable inteligencia, comienza a adentrarse en el funcionamiento del habitáculo para ubicarse. Pero, antes que nada, lo que necesita es serenarse y, para ello, requiere respuestas que no sabe, siquiera, donde buscar.

El galo Alexandre Ajá, es especialista en crispar los nervios. Hay que recordar otra lucha extrema, que filmo en Infierno en la Tormenta (Crawl, 2019), en la que una chica se esmera por sobrevivir encerrada a la amenaza de un cocodrilo feroz en una jornada de huracán. Ahora, en esta producción de Netflix, vuelve a colocar a una mujer en un atolladero que pone a prueba su templanza y su estabilidad emocional.

Aunque tiene un excelente diseño de arte, con una techno-mortaja impresionante, lo que sorprende es la progresión de los acontecimientos, pues el interés es indeclinable, pese a que la protagonista se encuentra atorada en un sitio del que no puede levantarse. Su único compañero es una voz de inteligencia artificial, con la que establece una astuta dinámica de intercambio de observaciones, a través de las que se van develando los misterios.

Lentamente, Elizabeth descubre quién es y lo que encuentra es desquiciante. Comprensiblemente sus gritos de desesperación no pueden ser escuchados, pues el espacio que habita se encuentra en un entorno insólito y hasta demencial que, pese a todo, es real. Y no solo eso, pues al ubicarse, primero, en un presente que se esfuerza por entender, debe asimilar lo que le depara el futuro, pues su sobrevivencia es clave para la humanidad.

Oxygen es una emocionante y claustrofóbica cinta de ciencia ficción, que ofrece una más de las infinitas posibilidades a las que puede llegar el mundo, en un futuro distópico, en el que el Apocalipsis se ha hecho presente.