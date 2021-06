"La vuelta de los días" de Benjamín Walker, la introspección postpandémica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras un año en el que lanzó sencillos colaborativos, de una introspección por la pandemia y la situación política en Chile su país natal, el cantautor Benjamín Walker lanzó el tema “La vuelta de los días”.

El tema que Walker definió como “un sencillo absolutamente personal”, pareciera un eco de la pandemia, sin embargo, es en realidad un tema nostálgico creado pre-pandemia y con miras a formar parte de su tercer disco, tras Felicidad (2014) y Brotes (2017).

El músico que, desde hace unos años, y poco a poco se ha ido colocando en el gusto del público juvenil mexicano (en 2018 obtuvo una nominación al Grammy Latino como “Mejor Nuevo Artista), ha colaborado acústicamente con artistas como Perota Chingó, Vanessa Zamora, Loli Molina, El David Aguilar y Silvana Estrada, solo basta recordar que acompañó a esta última en 2019 en una presentación especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En ese entonces, en pleno mayo y tras interpretar cinco temas con guitarra en mano, de manera muy sincera y nostálgica Walker refirió:

“Disculpen si mis letras los deprime, pero ahora mismo es temporada de invierno en Chile, y a nosotros los chilenos nos deprime mucho el frío, pero ahora viene Silvana y les levanta el ánimo”.

Tras dos años, la trova y el folclore se han apoderado de Walker (Santiago de Chile, 1992), basta ver su canal de YouTube, cuyos temas como “Quiero verte hoy” junto a Vanessa Zamora y “Octubre” junto al dueto Perota Chingó (una crónica del estallido social chileno en 2019) acumulan más de 400 mil visitas. Cabe destacar que estos sencillos junto a “La vuelta de los días” son un adelanto del tercer disco –de momento sin título-- que lanzaría este año.

Vía telefónica y de buen humor pese a tremendos confinamientos vividos en Chile debido al covid-19 “aunque también con toques políticos” pues apenas el mes pasado se eligió a los integrantes de la Convención Constituyente que escribirán una nueva Carta Magna en ese país, Walker expresó a esta agencia:

“Muchos meses no pudimos salir de casa sin permiso de los carabineros, así que ese encierro por la pandemia y el tema político, más allá de la frustración, me ayudó a hacer una introspección. Como creador me obligó a conocer aspectos de mí que no entendía, encontrar una forma más distinta de hablar en las canciones, más crudas, más sincera, de mostrarme mal sin que me importara, y me gustó lo que salió de ahí rompiendo dogmas para escribir.

“Irónicamente ‘La vuelta de los días’ es un tema que grabé previo a la pandemia, resultado de un ejercicio introspectivo previo pese a que estuvo guardada un año”.

--¿Cómo compaginar el oficio de músico, tu sentir personal con la responsabilidad social del artista? si es que lo sientes así, claro.

--Siento interés por el arte contingente, puede haber músicos que se consideren apolíticos, pero no creo que nadie lo sea, el arte es un arma tan mágica con la que puedes generar cohesión, empatía, la política permea todos los aspectos de la vida y desconocerlo es peligroso. Consciente de lo que el arte puede hacer es importante que la artista se entienda como un agente político. Me paso a mí, por tiempo me sentía más cómodo hablando de mis sentimientos o cosas más etéreas, que también es válido, pero con el estallido social en Chile a finales de 2019 hice ‘Canción contingente’, que hablaba de nuestra realidad inmediata o bien ‘Octubre’, crónica del estallido social, nunca había hecho temas así, pero sentí esa urgencia de tocar fibras profundas.

“Veo en México iniciativas como El Palomar o Mon Laferte, y entendiendo las circunstancias en torno a los feminismos, en mi caso como hombre creo que me toca quedarme un poco callado porque me considero en la posición de escuchar y aprender. Hay una agencia política en todo lo que hacemos en la vida”, finalizó el artista.

Tras el lanzamiento de “La vuelta de los días” Benjamín Walker regresará a los escenarios –junto a colegas chilenos-- probablemente en agosto y lo hará en nuestro país.