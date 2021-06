No habrá milagro: Caifanes sin Sabo Romo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Caifanes regresará a los escenarios en concierto, pero el milagro no será completo ya que, por discrepancias no aclaradas, el bajista Sabo Romo no actuará en el par de shows que realizará la agrupación, ante palcos privados y al aire libre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el 23 y 24 de julio próximos.

La banda que triunfara en los 80 tras denominarse Las Insólitas Imágenes de Aurora, fundada ésta por el baterista Alfonso André, el cantante y compositor Saúl Hernández, así como el requinto y productor argentino-mexicano Alejandro Marcovich, presentaron recientemente un streaming especial para calentar los ánimos de sus fans.

Ya desde que se comenzó a cocinar el regreso del conjunto en vivo, el multiinstrumentista Sabo Romo (quien lidereara Taxi e integrase Briseño y el Séptimo Aire antes de unirse a Caifanes), había externado diferencias por las condiciones del contrato propuesto por los demás miembros de Caifanes. Si bien ninguno de los otros músicos habló durante el streaming sobre el por qué no participará en las tocadas en julio, trascendió que Sabo no ha estado de acuerdo en que el resto de los Caifanes eludieran el compromiso de garantizar su tratamiento médico tras las secuelas provocadas debido a una golpiza callejera contra él que le fueron causadas por un automovilista demente en el año 2020.

Como se ha informado en Apro y Proceso, Sabo Romo trabaja en proyectos rocanroleros varios como AUA, así como con la intérprete peruano-mexicana Tania Libertad.

En cuanto al espectáculo virtual de Caifanes, éste ofreció un paseo por sus recientes autoconciertos en la Ciudad de México, así como el de palcos en Monterrey, celebrados el pasado mes de mayo como parte de la apertura sanitaria.

Se trató de una selección de las rolas del ensamble comandado por Saúl Hernández y Alfonso André, Diego Herrera (teclados y saxofón), Rodrigo Baills (guitarra) y ahora con Marco Rentería al bajo, sustituyendo éste al también pianista y cantante Sabo Romo.

“Los dioses ocultos”, “Nubes” y “No dejes que…”, configuraron la apertura del recital que gozó de una magnífica producción desde el inicio hasta el final. La transmisión dio vistazo del trascender de la banda con un público de distintas generaciones, desde los de antaño hasta los niños disfrutando del concierto con sus familias.

La emisión incluyó además breves entrevistas a sus seguidores, quienes se desvivieron en elogios ante la reactivación de las tocadas por dicho conjunto tan importante en la historia del rock nacional.

“¡Muchas gracias raza, que dios te bendiga hoy y siempre! Bienvenidos estos nuevos conciertos y esta apertura, que finalmente gracias a Dios ya se están dando para todos”, expresó el vocalista Saúl Hernández con visible entusiasmo a la fanaticada.

Antes de rasgar “Dime Jaguar”, Saúl reflexionó que el tema tiene como significado el encontrarse con “una luz al final del túnel”, haciendo de tal manera una analogía a lo logrado durante sus presentaciones que se iluminaron sonoramente al ritmo de las clásicas “Hasta Morir” y “Mátenme porque me muero”.

El programa sumó “Piedra”, “Miércoles de ceniza” y “Aviéntame”, para dirigirse hacia el inevitable finiquito con otra retahíla de éxitos: “Afuera”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa”

Al filo del tablado, Saúl, Alfonso, Diego, Rodrigo y Marco, agradecieron arropados con el espíritu frenético de su complacida audiencia. Las emociones, pues, ya están encendidas para verlos presencialmente en un nuevo formato de palcos privados para próximas fechas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.