Ver, oír, aplaudir, silbar...

Volver al teatro, sí, al Julio Castillo

El reencuentro entre un pastor liberal y una mujer de una secta fundamentalista que tratan de salvarse mutuamente, pero un amor pasional les cambia la vida, es la trama de la obra La fundamentalista de Juha Jokela. Con la dirección de Ignacio García y las actuaciones de Aurora Cano y Luis de Tavira, acaba de ser estrenada y tendrá una brevísima temporada hasta el próximo 11 de julio, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00, en el Teatro Del Bosque Julio Castillo, ubicado en Paseo de la Reforma s/n y Campo Marte, Bosque de Chapultepec, detrás del Auditorio Nacional, Metro y Metrobús Auditorio Nacional. Es una obra recomendada para mayores de 15 años.

Ballet de Amalia Hernández, clase para niños

El esplendoroso Ballet Folklórico de México volvió este miércoles a sus funciones tradicionales en el Palacio de Bellas Artes, y está invitando a los infantes con gusto por la danza popular de nuestro país a que aprendan a zapatear. El curso lo ofrece la maestra Paola Zamacona a las 13:30 horas de este sábado 19 a través de Facebook.

Plática de Gabriela Ortiz, directora de la Filarmónica de NY

Ahora nombrada como directora de la Filarmónica de Nueva York, la compositora mexicana Gabriela Ortiz, autora de Mambo, Tepito, Liquid Borders, Yanga y Altar de piedra, entre otras obras, y reconocida a nivel nacional e internacional, participó en el ciclo Compositoras Mexicanas del XXI con la conferencia virtual Gabriela Ortiz: candelas, altares y voltaje, presentada por el investigador Luis Jaime Cortez, quien al introducir el tema se refirió a la trayectoria de Ortiz: Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, trabajó en la Filarmónica de Los Ángeles al lado de Gustavo Dudamel, fue discípula de los maestros Mario Lavista y Federico Ibarra. La compositora habla de diversos temas, entre ellos la marginación e inequidad de género en la música. La charla entre Ortiz y Cortez puede verse en YouTube.

Cine mexicano: “Cosas imposibles”

Es la nueva película de ficción de Ernesto Contreras, con guion de Fanie Soto y los actores Benny Emmanuel, Nora Velázquez, Salvador Garcini y Luisa Huertas. Aquí Matilde, una mujer en sus 60, ha vivido con su marido Porfirio desde los 15 años, en una relación de violencia y desprecio hacia ella. Un día Porfirio fallece y la deja sola en compañía de su gato Fidel, pero Matilde cree que Porfirio la sigue torturando con sus apariciones y no puede ser liberada. Por si fuera poco, su pensión del seguro para sobrevivir es cancelada. Miguel, su vecino, un joven y hábil comerciante, se apiadará de Matilde y poco a poco irán desarrollando una profunda amistad… Se halla en la cartelera de Cinépolis.

“Los lobos”

Max y Leo, de 8 y 5 años de edad, son llevados de México a Albuquerque, Estados Unidos, por Lucía, su madre, en busca de una mejor vida. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los niños exploran a través de la ventana de su departamento el inseguro barrio habitado por latinos y asiáticos; escuchan los cuentos, reglas y lecciones de inglés que ella les deja en una vieja reproductora de casets, construyen un universo imaginario con sus dibujos y anhelan que su mamá cumpla su promesa de llevarlos a Disneylandia. Dirige esta cinta de ficción Samuel Kishi. El reparto lo conforman Martha Reyes (Lucía), Maximiliano Nájar (Max), Leonardo Nájar (Leo), Cici Lau (señora Chang) y Johnson T. Lau (señor Chang). La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, Centro Histórico. Sábado 19, a las 18:10 horas. Teléfono: 5555124243.

“Llévame contigo”

Micaela Rueda dirige esta historia de ficción, donde Sara cursa el último año de secundaria, no tiene muchos amigos y cada que puede se esconde para fumar un cigarrillo en soledad. Pero todo cambia cuando conoce a Andrea, su nueva compañera de clase, con la que comenzará una relación íntima en secreto. Ambas chicas se enamoran rápidamente, pero tendrán muchos obstáculos que superar si quieren estar juntas. Es el primer largometraje de la ecuatoriana Rueda. Actúan Samanta Caicedo (Sara), María Juliana Rangel (Andrea), Diego Naranjo (padre de Sara) y Pati Loor (madre de Sara). Cineteca Nacional, México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 6. Sábado 19 y domingo 20 a las 16:30 y 18:15 horas. Teléfono: 5541551200.

La vida de Charles De Gaulle en Canal Once

Tres décadas de la vida pública y privada de uno de los personajes clave en la liberación francesa de la segunda Guerra Mundial, Charles De Gaulle, se contemplan en la serie De Gaulle: secretos de un estratega, a estrenar en la pantalla del Once este domingo 20. A lo largo de seis episodios se hará un recorrido que inicia en 1940, cuando el general De Gaulle se exilia en Londres y desde ahí decide salvar a su país y las vidas de su amada esposa Yvonne y sus hijos, especialmente a la pequeña Anne, quien padece síndrome de Down. Con el apoyo del primer ministro británico Winston Churchill, De Gaulle convoca a los franceses a la resistencia contra los nazis y crea el Comité Francés de Liberación Nacional. Tras la guerra, el comité se instala en Francia en agosto de 1944 como Gobierno Provisional de la República. En 1958 De Gaulle forma un nuevo gobierno y se convierte en presidente. Samuel Labarthe es el actor que recrea a De Gaulle. La cita es a las 21 horas por la señal 11.1 del Once y en su plataforma.

“Día Mundial del Arte” en la Casa de Cultura Tlalpan

La obra de 25 artistas que conforman la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas estará a la vista del público en forma gratuita hasta el 6 de julio, en el extraordinario recinto del Bosque de Tlalpan, que alojara una de las bombas de agua del sur de la CDMX. Lidera al grupo Gilda Solís, compuesto por Enrique Atach, Amariz, Armado Brito, Claude Bonnemaire, Dora Cataño, Gabriela Castañón, Linda Campos, Arturo García Colunga, Alicia García Corona, Gloria Garza Galindo, Angie de Ita, Eli Bravo, Raúl Kaluriz, Leticia Lagos, Susana Medina, Daniel Morales Ortiz, Herminia Pavón, Rosy Menchaca, María Antonieta Pontaneli, Eduardo Robles Nieto, Gilda Solís, Alejandra Whit, y Verouschka Feline Fauvey. La muestra Día Mundial del Arte es la aportación mexicana a este festejo fue proclamado por la UNESCO con motivo del nacimiento de Leonardo da Vinci.

Star Channel festeja el Día del Padre

El canal de paga Star Channel ofrece varias cintas de Rápidos y furiosos este domingo 20, por ser Día del Padre. Empieza con Rápidos y furiosos 5: sin control. Aquí Brian (Paul Walker) y Mia (Jordana Brewster) ayudan a escapar a Dom (Vin Diesel) de la prisión y se dirigen a Brasil para preparar un equipo de carreras y atrapar a un narcotraficante que quiere matarlos. Horario: 10 horas. Sigue Rápidos y furiosos 6. Dom (Vin Diesel) y Brian (Paul Walker) vuelven a reunir a su equipo para competir en la calle y regresar con sus familias, tras haber estado prófugos. Mientras tanto, Hobbs (Dwayne La Roca Johnson) trabaja para atrapar a un criminal que comanda una organización internacional en 12 países. Horario: 12:25 horas. Continúa Rápidos y furiosos 7. La pandilla deberá ponerse al volante y reunirse una vez más, como equipo y como familia, para luchar contra su mayor amenaza: un asesino a sangre fría. Horario: 17:35 horas. Prosigue Rápidos y furiosos 8. Dom (Vin Diesel) y Letty (Michelle Rodríguez) están en su luna de miel, y el equipo trotamundos lleva una vida normal. Las cosas parecen ir bien hasta que una mujer misteriosa seduce a Dom y lo introduce en el mundo del crimen; éste traiciona a sus cercanos y enfrenta obstáculos que lo pondrán a prueba, como nunca antes. Horario: 17:35 horas.

María del Carmen de Lara en Vindictas de TV UNAM

En el programa Vindictas la invitada es la cineasta María del Carmen de Lara. En 37 años ha dirigido y producido una cuarentena de documentales y ficciones, que reflejan una serie de asuntos de actualidad en la sociedad mexicana, dando especial importancia a la visión de género, el cambio del comportamiento sexual y la violación de los derechos humanos. Este trabajo lo realizó en la compañía de cine y video que fundó junto con Leopoldo Best, Calacas y Palomas, S. A. de C. V. En TV UNAM, el 20 de junio, a las 20:30 horas por el 20.1 en televisión abierta, 20 en Izzi y Totalplay 120 en Axtel TV, Dish, Sky y Megacable, y a través de cualquier dispositivo móvil por https://tv.unam.mx/.