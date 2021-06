El actor Martín Bello demandará a Diego Boneta por lesionarlo durante una escena de la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Martín Bello, quien interpretó a “Tito” Gallego en “Luis Miguel, la serie”, anunció que demandará a Diego Boneta –quien interpreta al cantante y showrunner– por haber sido lesionado durante el rodaje de una escena del capítulo 2 de la segunda temporada.

En la escena, Luis Miguel enfrenta a su tío “Tito”, hermano de su padre Luis Rey, porque quiere saber qué pasó con su madre. Lo golpea y patea en el suelo y “Tito” le confiesa que su padre fue el responsable de la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

“Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me pegó de verdad y me mandó al hospital”, contó.

Aquí la escena:

Por esta escena, Bello se dio cuenta que presentaba varias lesiones y moretones en la piel, mismos que mostró en el área de maquillaje. Asegura que le pidió a Boneta que arreglaran el asunto, que salieran a cenar tacos a la calle para platicar y aclarar, pero éste se negó.

Bello fue al médico de la producción, quien le recomendó acudir al especialista para verificar que no tuviera un hueso roto.

Por eso, anunció que denunciará, además de Boneta, a Gato Grande Productions y a la producción de la serie de Netflix porque, según comentó, Boneta le pegó de verdad ocasionándole diversas lesiones, contó a la revista TV y Novelas.

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero. No he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta.

“Un actor por más fama y seguidores que tenga no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo en Netflix España”, añadió.

Dijo que solo busca una compensación por los gastos médicos que ha cubierto durante este tiempo y que, a la fecha, tiene lesiones, ya que no recibió ayuda por parte de la producción de Netflix y también su personaje fue eliminado sin explicación alguna, por lo que regresó a España a atenderse las lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo que resultaron afectadas.

“Martín Bello acusa a Diego Boneta de violencia durante filmaciones de la serie Luis Miguel. ¿Habló con el actor al respecto?”, indicó la cuenta del programa “Sale el Sol”.

“Ya en un momento no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad y ya en el vestuario veo el pecho amoratado, me asustó y fui. Hay muchos testigos de esto. Yo me fui directamente al camper de maquillaje para contarles ‘mira lo que me ha hecho’. Me pueden quedar secuelas de… de… limitación de movilidad. Estoy trabajando para que yo no pueda perder movilidad en el brazo y dolor crónico.

“Se pudo haber arreglado tan fácil, pero si a mí me hubiesen cuidado un poquito, esto no llega a más”, señaló.