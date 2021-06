Fue "muy grave error" hacer público el abuso sexual contra Alexa: Ginny Hoffman

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Ginny Hoffman admitió que hacer público el caso del supuesto abuso sexual contra su hija Alexa, por parte del actor Héctor Parra, padre de la joven, fue “un completo y muy grave error”.

“Obviamente mi hija estaba muy molesta, presionada, ella sintió mucha presión del señor cuando lo veía en la tele y él la amenazaba diciendo: ‘sal y di lo que te hice’. Ella muy molesta me dijo: ‘voy a salir y voy a decir’”, aseguró Hoffman en el programa de espectáculos “Venga la Alegría”, de Televisión Azteca.

Y dijo que no pensó que pasarían por un proceso legal, y tampoco aguantar insultos de mujeres.

“Ha sido un proceso muy difícil por lo que ustedes ven ahorita; a nosotros nos ha tocado un proceso de años entender todo lo que ha pasado. Cuando decide hablar todo lo que ha pasado es ahora, es cuando yo me entero de todo lo que pasó realmente, yo no sabía los alcances, por lo que estaba pasando a mi niña, y estoy impresionada, impactada y, obviamente como mamá, detrás de ella y de la mano”, añadió.

El pasado viernes 18, Parra fue vinculado a proceso por abuso sexual, después de la denuncia hecha por su hija.

La abogada de Alexa reveló a El Universal que la chica de 18 años tardó un año en terapia antes de aceptar presentar la denuncia, específicamente para tener valor para hacerlo.

Al respecto, en un clip de 59 segundos Hoffman declaró: “Gracias mi amor porque siempre has sido mi sostén, princesa, y no importa lo que nos cueste esta lucha, mi amor, porque Dios es grande, mamita. Eres una guerrera y, pase lo que pase, vamos a salir de esto corazón. Ella es mi sostén, yo soy la que me derrumbo más cada día, es ella la que me da más fuerza y me dice: ‘má, no hagas caso mamita, nosotras sabemos la verdad y estamos fuertes, aunque intenten tumbarnos, no vamos a caer en provocaciones’. Nosotras vamos a demostrar lo que tenemos que demostrar de lo que pasó. Jamás en mi vida tendrá una venganza tan terrible ante una situación tan monstruosa. Por Dios, cómo pueden pensar que una mamá, que una niña, una chiquita de 18, 19 años, podría hacerle algo así a su padre”.

¡Con lágrimas en los ojos, Ginny Hoffman le envía este mensaje a su hija Alexa Parra tras denunciar a su padre, Hector Parra, por supuesto abuso sexual! uD83DuDCFA #VLA pic.twitter.com/NkU5KxwxGB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 22, 2021

Sobre los señalamientos del abogado de Parra, quien dijo que la actriz Ginny Hoffman podría terminar en la cárcel por encubrimiento, pues Alexa denunció que su padre Héctor “N” la abusó sexualmente desde que tenía seis años, y aquella no lo denunció a las autoridades correspondientes, sino que esperó a que su hija cumpliera 18 años para emprender acciones legales, la actriz declaró que no sabe por qué el litigante hizo esa declaración.

“No sé cuál es la versión que les ha dado Héctor a los abogados, si les ha dicho que cuando sucedieron los hechos ella fue testigo, entonces está aceptando que los hechos sucedieron. No sé en qué sentido sus abogados puedan asegurar que la señora presenció los hechos”, agregó la abogada de Hoffman.

Alexa, de 19 años, denunció que su padre abusó de ella de los seis a los 14 años y que sufrió agresiones.

“Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá. ¿Cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía: ‘no, pues es mi papá’, y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta de que lo que me incomodada sí tenía sentido”, señaló en conferencia de prensa, junto a su madre y sus abogadas.

La chica dijo que ella buscó al diputado federal Sergio Mayer para que la apoyara en su caso. Y sus abogadas negaron tráfico de influencias o irregularidades en el proceso, como acusaron los defensores de Héctor “N”, quienes dijeron que denunciarán al también actor.

“Quiero aclarar que yo lo busqué a él, yo vi que estaba en la tele defendiendo un caso y yo le pedí a mi mamá que me pasara el número. Me lo pasó y yo fui quien le mandó a Sergio el mensaje, yo fui quien le pidió ayuda”, afirmó.

#Entérate Alexa Parra asegura que cuando estaba cerca de su padre Héctor Parra se sentía incómoda.

uD83DuDCF9: Janet Mérida/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ZeQKbUZSFS — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 17, 2021

“¿Y dónde estaba tu madre que nunca le platicaste lo que sucedía con tu padre? No creo que durante ocho años callaras la situación y cinco años después lo publiques. Ojalá no seas manipulada por tu madre, que mucha culpa hay por parte de ella. Uno sabe cuándo algo está mal”, soltaron a Alexa en redes sociales.

Hoffman dio su postura en Instagram, donde pidió paciencia porque no puede dar información sobre el caso de su hija.

El pasado jueves 17, la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvo al actor y compositor Héctor “N” mientras lavaba su automóvil afuera de su casa, en las calles de la colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Lo trasladaron al Reclusorio Varonil Oriente, acusado de corrupción de menores y abuso sexual.

Un día antes, en el programa De Primera Mano, fue entrevistado el abogado Alonso Beceiro, quien representó a Hoffman y a su hija en el caso, pero renunció porque había inconsistencias y acusó a la actriz de pretender encarcelar a Héctor “N” de cualquier modo.

Hoffman lo desmintió y dijo que su hija fue quien decidió despedirlo. Después hizo su aparición el diputado federal Sergio Mayer, y el abogado de Héctor “N”, José Luis Guerrero, anunció que demandará al legislador por tráfico de influencias.

La víspera, en entrevista con el programa De Primera Mano, al ser cuestionado sobre qué tanto influyó Mayer en el caso, el litigante señaló:

“Por supuesto desequilibra el proceso, por supuesto que está tomando partido en un asunto en el que debería dejar que las instituciones definieran si existe o no responsabilidad. Por eso hay profesionales, por eso hay peritos, por eso existimos abogados para poder, en todo caso, asesorar. Desequilibra, por supuesto, esta situación. Pone en entredicho la presunción de inocencia de Héctor”, indicó.

Hoffman, de nueva cuenta, salió a defender a Mayer porque, según ella, el legislador “tiene una empatía impresionante con las víctimas”, e insistió que fue su hija quién le habló y pidió acompañarla, “porque él le da la fuerza, apoyo”.