"Captura y mata, al estilo Ono", de Robert Rosen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Nueva York, nuestro cuatacho y colaborador de Proceso Robert Bobby Rosen (Brooklyn, 1952), quien escribiera el histórico libro "Nowhere Man: Los últimos días de John Lennon", envía un histórico e intrigante texto para deleite de los fans de Los Beatles.

Se trata de cómo una biografía de Lennon escrita en inglés misteriosamente no ha sido publicada, quizá por afectar los intereses de la viuda del exBeatle, la artista japonesa Yoko Ono.

"Nowhere Man: Los últimos días de John Lennon" salió en el año 2000, pero por increíble que parezca, la firma Grijalbo no lo republicó y ahora se puede adquirir en Amazon, tanto en edición en inglés como en español. Rosen también ha escrito su autobiografía recientemente, Bobby In Naziland, que pronto será relanzado con el título “A Brooklyn Memoir”.

I

En marzo de 1977, Michael Barbosa Medeiros, un médico de plantas caseras independiente, estaba en una fiesta charlando con John Green, un lector profesional de cartas del tarot, también conocido como “Charlie Swan”. Green le contó a Medeiros sobre una posible vacante laboral. Unos días después llamó a Medeiros con los detalles: Vaya al apartamento 72 en el Dakota, en West 72nd Street, en la ciudad de Nueva York.

Medeiros aguardaba en el exterior del apartamento, desconcertado por una placa de bronce en la puerta que decía “Embajada de Nutopia”. Nunca había oído hablar de ese país. La puerta se abrió y un hombre con cola de caballo que sostenía a un bebé y vestido con pantalones cortos recortados saludó a Medeiros. «Hola, soy John», le dijo. «Tú debes ser el hombre árbol». Condujo a Medeiros a través de un amplio apartamento hasta una habitación soleada llena de plantas y árboles. Entonces el hombre habló extensamente y Medeiros reconoció la voz.

Su empleador potencial era John Lennon.

Aunque encontró al ex Beatle sin pretensiones y con los pies en la tierra, estaba aturdido y asombrado de estar en su presencia. Más tarde ese mismo día se reunió con Yoko Ono. Ella lo contrató. Así comenzó el período de Medeiros como médico de plantas caseras de John y Yoko. Yoko pronto le dio la responsabilidad adicional de desempeñarse como asistente personal. John no podía recordar el apellido de Michael y comenzó a llamarlo “Mike Tree”. Al principio, rara vez hablaban y Michael se dedicó en silencio a sus tareas. Construyó un terrario. A John le gustó. Luego, aparentemente intrigado por el silencio de Michael, John comenzó a preguntarle sobre su familia y su educación, especialmente acerca de su relación con su padre. Preguntó si alguna vez había querido tocar un instrumento musical.

Michael le dijo a John que siempre había querido tocar el banjo. John le dio un viejo banjo que estaba tirado en el interior del Dakota. Comenzó a formarse un vínculo entre el Beatle y el médico de plantas de interior. A Yoko no le gustó y amenazó con despedir a Michael por hablar con John; pero no lo hizo. John y Michael eran ambos Libra, lo que a John le pareció significativo. Michael era un año mayor y John parecía apreciar tener un asistente de edad similar. (La mayoría de los asistentes eran considerablemente más jóvenes.) Los deberes de Michael se ampliaron para incluir la instalación del equipo de grabación de Yoko y la organización de cintas de todo, desde las lecturas diarias de las cartas del tarot de John Green hasta, eventualmente, las grabaciones de las sesiones de “Double Fantasy” (los micrófonos se dejaron prendidos en todo momento para capturar todo lo hablado, cantado o tocado).

Un día, John telefoneó a Michael a su casa. Quería pasar y ver las pinturas abstractas en las que Michael le había dicho que había estado trabajando. Así que John vino al apartamento de Michael y se quedó durante una hora. Michael comenzó a considerar a John como un amigo.

John estuvo en las Bermudas durante el verano de 1980, componiendo canciones para “Double Fantasy”. Michael se unió a él allí. Encontró un pequeño velero desmontado en un cobertizo de la propiedad. Él lo ensambló. El doctor de plantas de interior y el ex Beatle se fueron a navegar.

El 8 de diciembre de 1980, John fue asesinado. Michael fue una de las personas que vigiló que Yoko no intentara suicidio en los días siguientes. En enero de 1981, le pidió a Michael, que seguía siendo autónomo, que se incorporara al personal. Michael había rechazado numerosas solicitudes para hacerlo, pero esta vez estuvo de acuerdo. Renunció en junio de 1982, debido, en parte, a fricciones con el nuevo socio de Yoko, Sam Havadtoy. Yoko acusó a Michael de robar el banjo que John le había dado.

Más tarde ese mes, Michael, que nunca se había considerado un escritor, comenzó a anotar sus recuerdos de John en un block de notas amarillo: fragmentos desorganizados y anécdotas. «Escribir sobre John me ayudó a expresar mi pena por él», me dijo. «Era un tipo genial. No se tomaba a sí mismo en serio. Que alguien pudiera ser tan rico, tan inteligente y logrado … no significaba una mierda para él. No le importaba». No fue hasta el 2000, después de tomar una clase de escritura de memorias, que Michael consideró convertir sus notas en un libro. Le tomó 15 años más terminarlo. Lo llamó “Barefoot In Nutopia” (Descalzo en Nutopia).

En mayo del 2016, Jawbone Press, una pequeña editorial británica especializada en libros de música, expresó interés en “Barefoot in Nutopia”. Las negociaciones se prolongaron hasta que finalmente el 1 de noviembre se redactó un contrato que estipulaba un anticipo de 3000 dólares y se pactó la publicación en el 2018. Pero Jawbone pronto se retiró del trato, alegando que su distribuidor dijo que el libro no encajaba bien con el formato de Jawbone, una decisión extraña considerando los libros escritos por ex empleados de Lennono se han vendido bien (basta ver los casos de “The Last Days Of John Lennon” de Fred Seaman, “Dakota Days” de John Green y “Loving John” de May Pang).

Lo más probable es que Jawbone o el distribuidor hayan recibido una carta amenazadora de los abogados de Ono, que envían habitualmente cartas de este tipo a cualquiera que planee sacar un libro no autorizado o poco halagador. (Cabe señalar que Ono nunca ha demandado a un escritor por algo que ha escrito. Sería casi imposible que una figura pública como Ono ganara una demanda así y la demanda llamaría más la atención sobre el libro en cuestión.)

II

He detallado la historia detrás de las memorias de Medeiros, porque plantea preguntas sobre lo que realmente sucedió con Jawbone Press. Después de cancelar un contrato por unas memorias sencillas y sin controversias sobre la relación personal de un hombre con Lennon y Ono, ¿por qué Jawbone adquirió el controvertido libro de Peter Doggett, “Prisoner of Love” (Prisionero del amor), basado en la lectura de Doggett de los diarios robados de Lennon? ¿Y por qué Jawbone canceló la publicación de ese libro justo antes de la fecha prevista para su publicación?

Medeiros cree que Jawbone y Ono están involucrados en un plan de “Catch-and-Kill” (capturar y matar [la historia]) o “Catch-and-Delay” (capturar y retrasar [la publicación de la historia]. “Catch and Kill” , una táctica que Donald Trump y el National Enquirer hicieron infame, involucra a una organización de medios que compra los derechos exclusivos de una historia dañina sobre una celebridad, con la intención de nunca publicarla. También es posible que Jawbone esté planeando publicar “Prisoner of Love” después de la muerte de Ono.

Tom Seabrook, editor gerente de Jawbone, no quiso comentar sobre el libro de Doggett, pero dijo que Jawbone ni adquirió ni canceló el libro de Medeiros y reiteró lo que le señaló al agente de Medeiros en 2016: «Retiramos nuestro interés después de consultar con nuestro distribuidor, quien tuvo la impresión que el libro sería difícil de vender para una editorial de nuestro tamaño». Doggett y el portavoz de Lennono, Elliot Mintz, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mientras tanto, Medeiros hizo un trato con Diversion Books para publicar sus memorias, ahora tituladas “In Lennon's Garden” (En el jardín de Lennon), en mayo del 2020. Aunque le habían pagado un anticipo de 6000 dólares, Diversion, después de recibir una carta amenazante de los abogados de Ono, le dijo a Medeiros que ellos no cumplirían en la fecha original sino que publicarían el libro en un tiempo futuro no especificado. Medeiros pidió a Diversion que modificara el contrato para incluir una nueva fecha de publicación. Este pedido se negó y desde entonces Medeiros solicitó la rescisión del contrato. El editor no ha respondido.

“Mike Tree” permanece en el Limbo de Ono (Limbono).

