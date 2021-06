"Cese la pausa en cultura": el tenor De la Mora al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– “La cultura nos la merecemos. Es nuestro derecho constitucional y el amplio recuento de los logros del ser humano”, manifestó el tenor Fernando de la Mora antes de interpretar “Júrame”, de María Grever, al final del concierto gala de dos horas “Homenaje a Armando Manzanero y otros compositores” en el Teatro Fernando Soler de Saltillo, Coahuila.

Alabó el esfuerzo del gobierno estatal y de Ana Sofía García Camil, a cargo de la Secretaría de Cultura en Coahuila, por hacer preservar el crecimiento de presupuestos a la Orquesta Filarmónica del Desierto que lo acompañó, bajo la batuta de Natanael Espinoza, el jueves 24 de junio.

“La cultura es un derecho constitucional del planeta y de los mexicanos –agregó entrevistado vía telefónica desde Tampico, Tamaulipas, donde el sábado realizaría un recital en los 130 años del Casino de Tampico--, pues en México la Constitución estipula que los mexicanos tenemos el derecho a la cultura, es inalienable.”

E insistió en la suerte de regaño que externó contra el gobierno federal durante el tributo a Manzanero el jueves 26 en Saltillo:

“Hay que poner pausa al enorme gasto económico que a costa del pueblo dispendia el gobierno en las campañas políticas, es demasiado dinero de esas campañas políticas absurdas, fuera de toda razón y que tanto hace falta para fomentar el arte, para invertir por fin en la educación nacional.

“Como manifesté en Saltillo, sé que al decir esto piso muchos callos, pero lo importante es ser honesto, tener valor para alzar la voz con la verdad. La definición de cultura tienes que creártela tú solo, porque la otra noche durante una cena escuché montones de definiciones, cada una diferente; para mí cultura es todo aquello que pueda mejorar mi vida, el recuento del conocimiento y de los logros del ser humano hoy. Ahí es donde tienen que voltear los políticos y la gente, hacia la excelencia y logros del ser humano.

“Pero eso es justo lo que nos está faltando ahorita, un gobierno que nos ofrezca cultura para que sigamos recreando la vida, para que sigamos exportando maravillas de nuestro país y no nada más noticias de narcotráfico, de deshonestidad y de corrupción. ¡Pareciera que los gobiernos están solo para mostrar lo feo de nuestro país cuando hay tanto que ofrecer al mundo de los bello de nuestros grandes escritores, nuestros grandes pintores, nuestros grandes arquitectos de ayer y de ahora, pareciera que nada más vemos al pasado y aun nuestros grandes centros ceremoniales que son cientos de miles en toda la República Mexicana están descuidándolos! La verdad qué pena que nada más se hable de lo feo y no de la grandeza mexicana de tantas canciones maravillosas que a diario se componen y nos harán amar siempre.”

–Usted hizo un reconocimiento en el “Homenaje a Manzanero y otros grandes compositores mexicanos” al esfuerzo de las autoridades de gobierno y culturales de Coahuila por no quitar el dedo del renglón e impulsar tanto a la Camerata de Coahuila como a la Filarmónica del Desierto, en la pandemia.

–Pues sí porque para mí eso es un gran logro de una administración que se ocupa de la cultura, caray, porque de echar la responsabilidad de la cultura solo a las televisoras comerciales, ¡híjole, que irresponsabilidad!

“Dejar la cultura nacional en manos de Televisa, de TV Azteca, a Imagen, pues qué complicado porque todo lo que ofrecen es solo para entretener y está bien que existan esas televisoras; pero no puedes depender únicamente de ellas y menos durante la pandemia cerrando los teatros y salas de conciertos, ¡debemos irnos a los grandes logros del ser humano acumulados por nuestras instituciones culturales a través de los siglos y que hoy necesitan mostrarse para mejorar la sensibilidad de la gente!

“Está cañón, maestro, porque ahí es donde tienen que hacer su servicio los núcleos gubernamentales de las artes y la cultura en provecho del pueblo de México. Le tienen que servir al público, le tienen que servir a la sociedad. Y esta duro, ¿no?”

El concierto por Manzanero fue presencial y contó con asistencia de 515 personas, siendo transmitido vía streaming con boletos comprados en e-ticket, según informó Prometeo Murillo, gerente de la Filarmónica del Desierto.

“Ábranse ya los teatros”

Se le menciona a Fernando de la Mora que en naciones como Brasil y Francia se les otorgan becas vitalicias a artistas y creadores quienes hayan puesto en alto el nombre de su país a través del mundo, mientras aquí los compositores y cantantes mueren pobres y olvidados. El tenor responde con otro ejemplo:

“Sí, pero… Mira, acabo de leer una noticia reciente, del viernes 25 de junio, en la publicación británica Classic FM virtual, acerca de que el compositor Andrew Lloyd Webber [de los musicales Jesucristo Superestrella, Evita y Los Miserables] piensa entablar una demanda legal junto con otras figuras de la cultura contra el gobierno de su país por ‘estrangular’ a la industria de las artes y de los espectáculos, tras haber retrasado adrede el parlamento de Inglaterra la vuelta a los conciertos y las artes escénicas en teatros, cuando luego de un estudio sobre el covid y los espectáculos públicos, se permitieron los partidos de futbol en vivo, por ejemplo. Lo entiendo bien...”

“A mí en lo personal me gustaría que se abrieran ya los teatros en México. Todos. A una cierta capacidad, no tienen por qué estar llenos, por lo menos a un 40 o 50%, donde se tomen las medidas, se tome la temperatura. Y es más, hasta facilitar o exigir al público que traigan una prueba de antígenos, que no es tan cara, cuesta unos 300 pesos, el mismo precio de un boleto a Bellas Artes, para comprobar que uno no está infectado por este desgraciado virus.

“Pienso que podemos ya poner fin a esta dieta de falta de cultura, ¿por Dios! Es importantísimo. Podemos ponerle pausa a pavimentar las calles y hasta otras cosas varias de servicios de limpieza y sociales en México, no sé; pero no podemos ponerle pausa al arte, a la cultura ni a la educación porque son los alimentos del espíritu y ese espíritu debe seguirse alimentando a la vez, ya que si no, de otra forma se va a alimentar de la influencia del narcotráfico o de la falta de contundencia del gobierno para abatir el combate contra la corrupción y los feminicidios.”

De ahí la urgencia de respetar el derecho que garantiza la Constitución “a todos los ciudadanos mexicanos para adquirir y para tener todos los días de nuestra vida ese privilegio que nos alimenta el alma: la educación, la cultura”.

Enseguida corrige, más que un privilegio de las naciones democráticas, “es una verdadera responsabilidad”. Para De la Mora, “hay que ponerle un remedio a esta indiferencia de las instituciones culturales, ¡es una calamidad! Yo estoy muy contento de haber vuelto a cantar y que haya habido muchas firmas con Alianza, de la Iniciativa Privada, que no dejaron solo al gobierno de Coahuila en la organización del evento. El patrocinio se debió a la suma de muchas voluntades, eso es verdaderamente fabuloso. Ojalá que esto se imitara en el resto del país y lo podemos lograr. Sólo hay que poner el dedo ahí donde se requiere para que las cosas vuelvan otra vez a su lugar. No necesitamos más discursos, sino acciones para transformar el mundo y perfeccionarnos”.

En la primera parte de la quinta temporada de conciertos Allegro 2021 de la OFDC en Saltillo, Coahuila, Fernando de la Mora interpretó de Manzanero “Mía”, “Tú”, “Estás aquí”, “No sé tú”, “Como yo te amé”, “Te extraño”, “Por debajo de la mesa”, “Sí” y “No”. En la segunda, “Cuando vuelva a tu lado”, “Ya no me quieres”, “Mucho corazón”, “Bésame mucho”, “¿Quién será?”, “Amor eterno”, “Granada”, “Muñequita linda”, y “Júrame”.

Entre las firmas y personas que se unieron a las autoridades culturales de Coahuila: Farmacias Similares, Intramedics, Moderna, La Perla, Luminet, Optical Design, Livebox, San Juan de la Vaquería, Güicho y Mina, Hyatt, Double Trees Suites, Saint Michel, Sala Prisma, Visual Co., Cervecería Reforma, el doctor Carlos Felipe Barrera y Antonio Posada, entre otras.