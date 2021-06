Puebla denuncia desaparición de 5 mil 981 piezas de nueve museos

PUEBLA, Pue. (apro).- El Gobierno de Puebla presentará una denuncia por la desaparición de 5 mil 981 piezas de nueve museos ubicados en la entidad, entre ellos 200 libros de la biblioteca Palafoxiana; una representación de la Piedad del Siglo XVIII, del Museo José Luis Bello y una réplica de un tiranosaurio rex de 11 metros de altura del Museo de la Evolución.

En rueda de prensa, los secretarios de Cultura y de la Función Pública, Sergio Vergara y Amanda Gómez Nava, anunciaron que se iniciarán procedimientos administrativos y legales para ubicar a los responsables del saqueo de piezas en distintos museos de la entidad que se detectaron luego de llevar a cabo un inventario del acervo cultural del Estado.

Aunque también aclararon que al partir del inventario previo a esta revisión por un total de 132 mil 780 bienes, también se encontraron 32 mil 473 piezas en 13 museos las cuales no estaban enlistadas, por lo cual el inventario final del acervo poblano ascendió a 159 mil 272 bienes.

Vergara aclaró que nunca se había hecho una revisión certera del acervo de los 20 museos que son administrados por Estado, así como de la biblioteca Palafoxiana, por lo que esta vez, con apoyo de personal de la Secretaría de Cultura y de la Función Pública, así como de académicos y expertos se revisó al 100 por ciento y se verificó pieza por pieza.

En el caso del Museo Internacional Barroco, que fue construido durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, informó que los 300 millones de pesos que se gastaron para la adquisición de acervo, sólo se invirtió una “parte mínima” en compra de piezas y el resto se usó en dos exposiciones “con costos muy elevados”, restauraciones al patrimonio de otros países y traslado de piezas.

“Esta erogación no implicó un beneficio al patrimonio cultural de los poblanos”, dijo el funcionario quien indicó que se iniciará una auditoría en específico sobre ese museo.

La Secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, enlistó los principales faltantes, en particular destaca el Museo José Luis Bello y González, donde desaparecieron 1 mil 982 piezas, entre ellas una representación de La Piedad, del siglo XVIII; medallones, cálices y monedas de plata; figuras de marfil chino, hispano y europeo, así como de cristal cortado y dos relojes de oro de bolsillo, uno con un rubí y otro con un diamante.

También faltan 402 bienes de San Pedro “Museo del Arte”, entre ellos, cuadros y fotografías, del Museo Regional Casa de Alfeñique no se encontraron 361 bienes, faltan documentos de la época porfiriana, medallas de honor, condecoraciones, así como de piezas de cristal, vidrio, barro negro, talavera y madera.

Se decidió llevar a cabo esta auditoría a partir de lo que se ha dicho del saqueo de los museos, encontramos que de las 132,780 piezas registradas faltaban 5,981, y que no estaban registradas 32,473. pic.twitter.com/X1XXQwfCUL — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) June 28, 2021

En el Museo Regional de la Revolución Mexicana “Casa de los Hermanos Serdán” se detectó un faltante de 265 piezas, entre ellas billetes de diversas denominaciones emitidos entre 1908 y 1916, además de fotografías y placas de cerámica.

En el Museo de Arte Popular ex Convento de Santa Rosa, faltan 63 utensilios entre vasos, jarras y tazas, en el Museo de la Música de Viena no se hallaron dos piezas autoría de Arnold Schönberg dedicadas a Napoleón Bonaparte y en la Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza, desaparecieron 2 mil 701 piezas del acervo sonoro de la Independencia y Revolución Mexicana.

Además de los 200 libros que faltan en la biblioteca Palafoxiana y dos piezas que no están en el Museo de la Evolución, entre ellas la réplica científica de una osamenta de un tiranosaurio rex de 11.1 metros de altura.

Gómez Nava detalló que entre las piezas que no estaban inventariadas destaca el Museo Internacional Barroco donde no se tenía registro de 6 mil 375 bienes que se encontraron como pinturas al óleo, de taxidermia y vestimenta y 13 mil 507 piezas que no estaban enlistadas en la Biblioteca Palafoxiana.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se decidió llevar a cabo esta auditoría e inventario luego de las versiones que han surgido en gobiernos que le antecedieron de que se habían saqueado algunos bienes del patrimonio cultural del estado.

Indicó que más allá de investigar dónde quedaron las piezas faltantes, el propósito mayor es que por primera vez los museos de Puebla tengan un inventario real de su patrimonio.