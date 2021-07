Ver, oír, aplaudir, silbar....

Tere Estrada en Los Pinos celebra 33 años de rock

La llamada “Sirena del rock mexicano” Teresa Estrada, autora del diccionario femenino “Sirenas al ataque” y la novela “Un blues en la penumbra”, celebra con su banda completa 33 años de trayectoria musical este domingo 11 de julio en la Pérgola del Complejo Cultural Los Pinos, a las 16 horas. Entrada libre.

El domingo 11 de julio a las 4 pm en la Pérgola del Complejo Cultural Los Pinos, daré mi primer concierto del año con la banda completa, celebramos la vida y el amor a la música. Te esperamos. pic.twitter.com/UTYQCXKDU2 — Tere Estrada (@tereestradamx) July 9, 2021

“Malevolance”, multimedia en el María Tereza Montoya

El espectáculo multimedia de la actriz y coreógrafa colombiana Sandra Milena Gómez “Malevolence, diferentes formas de salvarse a sí mismo”, se presenta los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 hrs., y los domingos a las 18 hasta el 24 de julio en el Teatro María Tereza Montoya (Eje Central 912, Col. Periodista, alcaldía Benito Juárez). “Malevolance”, señala Sandra Milena Gómez, surgió por la necesidad de nombrar a mujeres que han resistido en medio de una situación que aqueja profundamente a Colombia y que actualmente golpea a México; el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, en el cual millones de personas cada día son vulneradas y desplazadas de manera violenta. Seleccionada como “Montaje participante en la temporada regular de la Programación 2019-2020 del Teatro María Tereza Montoya de la Alcaldía Benito Juárez”, “Malevolance” forma parte de la programación en esta reapertura de espacios culturales. Con “una propuesta multidisciplinaria que entreteje la danza contemporánea con el teatro, el cine documental y la música con el objetivo de dar cuenta de las voces de mujeres que han resistido ante las distintas formas de violencia a partir del canto, poesía, actos de solidaridad y reconstrucción de comunidades en un acto de memoria y reconocimiento”. Acceso 150 pesos con todas las medidas y protocolos sanitarios.

Biografía de Carrillo Puerto, de Armando Bartra

Este sábado a las 13 horas está usted invitadísimo para asistir a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica a un evento singular: la presentación de la biografía de uno de los gobernantes más íntegros de México, Felipe Carrillo Puerto, escrita por el historiador y sociólogo Armando Bartra. Es una biografía novelada. Quien fuera gobernador de Yucatán y luchador social incansable, tuvo un proyecto socialista y cultural de avanzada para su época. La obra se titula “Saku'un Felipe. Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán”, y será comentada por el escritor y periodista Aurelio Fernández y el autor, y de manera virtual por los historiadores Lorenzo Meyer y Pedro Salmerón, con la moderación de Verónica Ortiz. El libro, comentado por Bartra el pasado 16 de mayo en el semanario Proceso, aborda no sólo la vida del político nacido en Motul en noviembre de 1874, sino también su participación en la Revolución mexicana, su relación con Emiliano Zapata y su decisión de continuar la lucha en el sur, en donde los beneficios sociales de la revolución del norte no llegaban. La cita es en Tamaulipas 202, esquina con Benjamín Hill, colonia Condesa. Y por si no puede estar presente, el acto se transmitirá a través de las redes sociales del FCE en Facebook y YouTube.

Otro gran libro: La Comuna de París

Otro libro muy ad hoc para la reflexión sobre la resistencia social y los movimientos de izquierda es “21/XXI Contribución al estudio de la crítica de las armas o cómo volver a empezar a 150 años de la Comuna de París”, de Editorial Comuna. Éste se presentará también este sábado 10, sólo que a las 18:00 horas en la Galería La Resistencia, ubicada en Cuba 34, Centro Histórico (Metro Allende). Participan Mario Raúl Guzmán y Mario Rivera Ortiz –quienes tuvieron la idea de hacer la edición–, Alfredo Velarde y el destacado crítico Alberto Híjar, quien en un breve texto publicado en el Facebook del Colectivo Híjar recuerda que Carlos Marx llamó a la Comuna el “asalto al cielo”, pues fue un movimiento que “marca la construcción del poder proletario desde abajo y con el pueblo en armas arrebatadas al enemigo de clase”. La Comuna fue un gobierno popular y democrático, establecido en la capital francesa entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, cuando fue brutalmente reprimida y los comuneros masacrados. La entrada es libre y estará a la venta el libro de dominio público.

“La Guelaguetza 2021”, virtual

A partir del 6 de julio comenzaron las actividades de La Guelaguetza oaxaqueña, que este mes se llevará a cabo virtualmente, transmitiéndose por Canal de CORTV, @cortv@seculta, www.oaxaca.travel (Facebook, Twitter, Instagram). La exposición pictórica que abrió el martes pasado, “Pinceladas de la tradición”, permanecerá en La Galería de los Cien hasta el 31 de julio. Este lunes 12, al mediodía, se presentará el libro Las espigas de la memoria, y a las 16 horas el programa “Camino a La Guelaguetza” estará dedicado a “Tradición, cultura y raíces, las voces de Santo Domingo Tehuantepec y Ciudad Ixtepec”. La Guelaguetza culminará el lunes 26 de julio al atardecer, con un concierto final a cargo de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.

Ópera de Mozart en el Palacio de Bellas Artes

El elenco de la Ópera de Bellas Artes interpretará este domingo 11 a las 17 horas en el máximo recinto cultural del país, obras de Mozart y Fauré, bajo la dirección de Iván López Reynoso. Iniciará el motete Ave Verum Corpus para orquesta de cuerdas y coro mixto, del genio austriaco, y seguirá la Sinfonía núm. 27 en Sol mayor. Además, la Pavana en Fa sostenido menor Op. 50, de Gabriel Fauré, que el programa regala como “hermosa y transparente melodía”, para luego interpretarse su Cantique de Jean Racine Op. 11. Tanto la Orquesta como el Coro del Teatro de Bellas Artes actuarán con formatos reducidos por cuestiones sanitarias, y la duración del concierto será de 40 minutos. El cupo en la Sala Principal se limitará a 30% de su capacidad. La función comienza a las 17 horas.

Acto virtual del Premio Xavier Villaurrutia

Esta presea de Escritores para Escritores –en su versión de 2020–, sin duda la más prestigiada del país en materia de un libro de literatura, se entregará este domingo a las 12 horas en un evento organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Sociedad Alfonsina Internacional, de manera virtual. La ganadora es Malva Flores por su obra “Estrella de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica de una amistad” que, como es público, se fracturó hacia el final de la vida de estos dos grandes escritores. Página Facebook del INBAL (https://facebook.com/INBAmx) y de la CNL (https://www.facebook.com/coordinacion.literatura.mx).

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes, que forma parte de los Museos Interactivos del INBA, le permite recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página:

www.cultura.cdmx.gob.mx/