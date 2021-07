Hacen llamado a fondeo para el 2º festival musical Urtext

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con conferencia virtual se anunció la segunda edición del festival musical Urtext, mismo que prevé contar con un programa de cinco días, más de 30 actividades, 200 artistas y el Museo Franz Mayer como sede, aunque también para ello hicieron un llamado a la sociedad para recaudar fondos económicos.

Organizado por el sello discográfico Urtext Digital Classics --que comprende más de cinco mil tracks de música virreinal, clásica, contemporánea, tradicional y jazz--, el encuentro se realizaría en alianza con la Asociación Civil Multidisciplina, Arte y Sociedad (MAS) y con fechas pactadas del 1 al 5 de diciembre.

El festival cuyo lema de este año es “Amplifica tu experiencia musical” se podrá disfrutar de manera híbrida (presencial y/o en línea), comprenderá conferencias, talleres, ponencias, clases magistrales, cursos y mesas de debate con especialistas, pero para ello también solicitan apoyo para procurar fondos con la meta de recaudar 100 mil pesos. Los interesados podrán hacerlo a través de la web www.masmexico.org.

En el acto virtual estuvieron presentes Marisa Canales, titular del sello discográfico y directora del encuentro; el profesor emérito por la Universidad de Boston, Massachussets (EU), Benjamín Juárez, y la arpista clásico Bethuel Ramírez, quienes dieron pormenores sobre el festival.

Fue Canales quien refirió que “tenemos mucho que celebrar este año, porque estamos renaciendo, saliendo de nuevo a la vida; la música está retomando también su curso, su lugar en la vida de la gente, y decidimos por ello que le festival de este año tenga eventos importantes entre lo académico y lo artístico”.

Mientras que Juárez resaltó el esfuerzo por un festival en medio de un año pandémico:

“Para que vuelvan las ciudades a la vida debe haber música, tequila, emoción, y ahí todos los mexicanos tienen que jugar un papel importante. No estamos en tiempos normales, cada país tiene distintas dificultades, y aunque estamos en un país muy dividido, necesitamos el apoyo de ustedes, tener muchas voces y ventanas que se sumen a esta noble misión”.

Finalmente, Bethuel Ramírez destacó la labor del sello musical:

“Este tipo de celebraciones hay que resaltarlas pues es complejo sostener un sello musical en estos momentos, me siento afortunada de ser representante en este festival, todos los músicos que no pertenecemos a una institución, formamos parte de un sistema burocrático, o recibimos un sueldo base agradecemos infinitamente este tipo de acciones, tuve la oportunidad de acceder a un beneficio como parte de una campaña, no fue solo la oportunidad de tener un beneficio económico, sino una señal de que la empatía existe”.

El festival prevé iniciar sus actividades con una exposición de carteles conmemorativos del 10º aniversario luctuoso del músico Eugenio Toussaint, y tras ello un concierto inaugural a cargo de la Orquesta Festival Urtext, bajo la batuta de Lina González-Granados, directora de orquesta de origen colombiano radicada en Boston.

Esa noche se contará con las voces de Irasema Terrazas, Rosario Dávila, Carla López-Speziale, Gustavo Cuautli y Armando Gama; y la interpretación de las piezas El cambio, de Eugenio Toussaint, y Fantasía para dos flautas y cuerdas, de François Daudin Clavaud. Además de un homenaje a Carlos Prieto, de quien se tocará la obra Renacimiento para violonchelo y orquesta de Samuel Zyman.

“La idea de este segundo festival es asegurarnos de que vaya a ser anual, y que nos hayamos lanzado a hacer uno más grande que el del año (que solo fue virtual) explica nuestra intención de que cada vez sea más grande, más incluyente”, concluyó la directora.