Ver, oír, aplaudir, silbar...

Regresa “El encanto del canto” al aire libre

A partir de este sábado 24, de manera gratuita y como medio para reactivar la actividad cultural al aire libre –y con sana distancia–, el crítico musical Raúl Díaz, colaborador de Proceso, regresa de nuevo a dirigir el programa “El encanto del canto”. Se trata de un mini-concierto de ópera y canciones mexicanas interpretadas por profesionales y artistas de reconocidas escuelas como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en distintos parques de la Ciudad de México. En esta ocasión se realizará en la Plaza Río de Janeiro (Roma Norte) a las 14:30 horas. La actividad completamente gratuita al público se realiza en espacios abiertos buscando encontrar adeptos de la ópera y el bel canto, en especial en esta época que más se necesita reactivar las actividades, pero con todas las precauciones necesarias debido al covid-19. Si asiste recuerde usar cubrebocas y mantener la sana distancia.

Otras actividades al aire libre…

El Ensamble Neuma llegará al Parque Ecológico Xochimilco este sábado 24 al mediodía, mientras que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presentará este domingo 25 a las 14:30 horas en Chapultepec. Esto como parte de las actividades “Cultura y Naturaleza, Parques CDMX al aire libre. Como parte del primero se interpretará un repertorio de jazz de los emas Take the A train, Blue in green y All the things you are. Mientras que en Chapultepec el público podrá escuchar un microconciento con la Sonata no. 3 para dos violines del compositor y violinista Jean-Marie Leclair (1697-1764). Además que este mismo fin de semana habrá proyecciones de cine gratuita en diversas plazas de la ciudad. Para consultar la cartelera completa de la Ciudad de México revise: www.cultura.cdmx.gob.mx

Encuentro gastronómico-musical “Siempre es 26”

Para refrendar los lazos de hermandad entre los pueblos de Cuba y México, este fin de semana se llevará a cabo el encuentro gastronómico y musical Siempre es 26 (cuyo nombre evoca el inicio de la revolución cubana, cuando el 26 de julio de 1953 un pequeño grupo de insurgentes tomó por asalto el Cuartel Moncada para derrocar al dictador Fulgencio Batista), en el Complejo Cultural Los Pinos. Habrá sones, salsa, boleros, espectáculos para niños, degustación y venta de productos tradicionales de la isla. Las actividades se desarrollarán de las 11:00 a las 17:00 horas en la cancha de tenis, con presentaciones de Gabino Palomares y Chema Rodríguez, la Orquesta Cápsicum, el grupo Los Nakos, Roy Rebelde, Son 14, Teokalli, La Otra Rima y Los Hijos del Ahuizote, entre otros artistas y grupos. Asimismo se podrá disfrutar de cuentacuentos. Todas las actividades son gratuitas y al aire libre, y se respetarán todas las medidas y protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, sana distancia, entre otras. La cita es el sábado 24 y domingo 25, en Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec, Metro Constituyentes.

Exposición en Galería José María Velasco

La Galería José María Velasco abre al público, este sábado 24 a partir de las 11:00 horas, la exposición “La inverosímil historia de Peña Morelos”, en la cual a través de carteles, fotografías y un video se da testimonio del origen y desarrollo del colectivo cultural del mismo nombre, considerado uno de los más importantes en la década de los años 70 del siglo XX, y que tuvo como lugar de origen el barrio de Tepito en la Ciudad de México, en el cual se encuentra la galería. La muestra se presenta en el marco del 45 aniversario de la fundación de este grupo, nacido en 1974 con la Peña Tepito, que reunía a jóvenes con afinidades artísticas e ideológicas. Su labor ha sido vital en la vida cultural del barrio porque creó la Biblioteca de la Juventud, y el colectivo también famoso Tepito Arte Acá. La exposición estará abierta del 24 de julio al 22 de agosto, en Peralvillo 55, colonia Morelos, Metrobús Cuitláhuac, de 11:00 a 17:00 horas, de martes a domingo. Es necesario cumplir con todas las medidas sanitarias: pasar por un filtro, aplicación de gel, toma de temperatura, uso del cubreboca, sana distancia y escaneo del código QR.

“Rosa de dos aromas”, comedia

Silvia Pasquel y Rocío Banquells protagonizan esta pieza teatral de Emilio Carbadillo, dirigida por Hugo Arrevillaga. Dos mujeres, muy diferentes entre sí, se verán unidas por un mismo hombre que está en la cárcel y que por juegos del destino, es pareja de las dos. Lejos de enfrentarse a muerte, ellas se unen para sacar a su pareja de la cárcel, provocando que la trama dé un giro, presentando un final inesperado y dando mucho de qué hablar a los asistentes. Teatro 11 de julio, Doctor Vértiz 668, colonia Narvarte. Sábado 23 a las 18 y 20 horas y domingo 24 a las 18 horas. Teléfono: 5555382964.

“Blindness”, una experiencia sonora y luminosa

Ya son las últimas semanas para disfrutar la obra inmersiva Blindness, de Simon Stephens, bajo la dirección de Mauricio García Lozano y Walter Meierjohann, con la voz de Marina de Tavira. En esta obra narrativa, sonora y luminosa, el público podrá sumergirse en una experiencia poco convencional ya que se conjugan movimientos de luces con audio binaural, que hace vivir una experiencia única y revolucionaria. La historia está basada en el "Ensayo sobre la ceguera" de José Saramago. La obra se creó durante la pandemia para disfrutarse durante esta, ha sido pensada de acuerdo a las necesidades de esta nueva realidad, se cumplen todos los parámetros sanitarios, ya que sólo un grupo reducido de 100 personas por función pueden deleitar la representación. Teatro de los Insurgentes. Insurgentes Sur 1587, colonia San José Insurgentes. Sábado 24 a las 16, 18 y 20 horas. Domingo 25 a las 13, 16 y 18 horas.

“Fauna”, de Nicolás Pereda

Es un largometraje de ficción, producido por México y Canadá, que forma parte del 40 Foro Internacional de Cine. Lo dirige Nicolás Pereda. Actúan Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro y Teresita Sánchez. Trata de Luisa y Gabino, quienes visitan a sus padres en un pueblo minero al norte de México. Paco, el novio de Luisa, despierta el interés del padre debido a que es actor e interpreta a un narco en una serie televisiva. Mientras tanto, Gabino le cuenta a Luisa una historia de detectives y crimen organizado. El realizador efectúa un ejercicio de metaficción que lanza una mirada astuta y cómica y cómo la violencia se ha infiltrado en la imaginación popular mexicana. Cine Tonalá, Tonalá 261, colonia Roma Sur. Sábado a las 17 horas. Reservas: 5526637293.

“Cosas imposibles”, de Ernesto Contreras

Aquí Matilde, una mujer en sus sesentas, ha vivido con su marido Porfirio desde los 15 años, en una relación de violencia y desprecio hacia ella. Un día, Porfirio fallece y la deja sola en compañía de su gato Fidel, pero Matilde cree que Porfirio la sigue torturando con sus apariciones y no puede ser liberada. Por si fuera poco, su pensión del seguro para sobrevivir es cancelada. Miguel, su vecino, un joven y hábil comerciante, se apiadará de Matilde y poco a poco irán desarrollando una profunda amistad que les ayudará a liberarse de sus viejas creencias y vivir la vida que siempre quisieron. El filme de Ernesto Contreras es conmovedor. El reparto lo completan Benny Emmanuel, Nora Velázquez, Salvador Garcini y Luisa Huertas. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán, 389, Coyoacán. Sala 10. Sábado 24 y domingo 25 a las 14:45 horas. Teléfono: 5541551200.