"La visita", un drama realista sobre una relación amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.-La cineasta mexicana Ana Mancera ofrece en su ópera prima La visita un drama “sutil y realista” sobre una relación amorosa de la actualidad.

En la película de ficción, cuyo guión es de Manuel Caballero, se ve a Alicia y Enrique, una pareja de casados quienes a pesar de ser jóvenes son muy distantes entre ellos, por lo que su frágil relación se ve amenazada cuando Carlota, una antigua amiga de Alicia, llega de visita a su casa por unas semanas.

La historia, filmada en 2017 y terminada en 2018, se estrena en la Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara y Toluca, y a partir de agosto recorrerá el resto del país.

En entrevista, Mancera narra que cuando Caballero (su esposo) le compartió el guión (de solo 40 páginas que no estaba enteramente dialogado, pero los actores y la realizadora lo complementaron), le encantó:

“Es un relato con el cual nos podemos relacionar de muchas formas, sobre todo mi generación y todos los que estamos en relaciones de pareja, además, me pareció interesante retratar este tipo de conflictos, de la tentación del deseo sexual, de salir de la monogamia. Se plantea la interrogante de si es algo que puede o no fortalecer a la pareja. Y también es un proyecto para crear una película de actores, y yo soy una apasionada de la actuación. En particular soy directora de actores, mi búsqueda ha ido mucho por la actuación”.

Explica:

“Caballero me comentaba que creó la historia pensando en que fueran pocos personajes y pocas locaciones, de hecho se desarrolla en un unico lugar. Eso atrapó mi atención y empezamos a trabajar el texto. El toque final, de cómo habla cada uno de los personajes estaba abierto para que lo terminarán de desarrollar cada uno de los actores. Entonces es un guión que se construyó al 100% ya con el trabajo de la actuación”.

El elenco lo conforman Ivana de María, Fiona, Adriana Llabres y Mariano Palacios.

--En la trama igual se refleja lo que es la familia en el siglo XXI, ¿verdad?

--La intención es no caer en los estereotipos y de la familia de hoy. En el filme la mujer puede trabajar y el hombre igual, aquí es un actor, persigue una carrera más artística, y no tiene la presión de sostener el hogar como una familia más convencional.

Mancera se dice afortunada:

“Laboré con actores talentosísimos. Me ayudaron a darle vida a estos personajes. Tuvimos un proceso de ensayos muy arduo, muy extenso, en donde creamos muchísimos vínculos entre sí. El reto era una producción chica, contabamos con pocos recursos. Debíamos resolver con lo mínimo y al final todos estuvimos metidos en el proyecto, por fortuna la propia naturaleza del guión se prestaba, buscamos una locación que ya estuviera semi-vestida, que funcionara por su luz natural”.

Entusiasmada, específica:

“No tuvimos ningún tipo de luz artificial, ni una sola. Todo se iluminó con nuestro increíble fotógrafo, el mismo Manuel Caballero. Buscó la luz del sol y la más práctica, como de las lámparas que había a la mano, y eso era parte de la propuesta original de ser una película minimalista, que se contara con lo mínimo. Fue un lujo poder trabajar así, porque eramos poquísima gente en el set”.

Luego enfatiza:

“Traté de no centrar la trama solo desde el punto de vista de Enrique, el persoaje, como venía en el guión original. Intenté rescatar un poco los puntos de vista de las mujeres, para hacerla más neutra, y que el espectador pudiera decir: ‘Bueno, no estoy del lado de Enrique y Carlota es una mala persona’, sino también comprender el lado de Alicia y el de Carlota, porque al final del día es una situación muy humana, ya que cada uno posee las razones por las cuales está a travesando en ese momento específico de su vida. Se trata de que la audiencia salga con su propia conclusión”.

La visita, de 78 minutos, obtuvo el estímulo fiscal Eficine Distribución.