Falleció Dusty Hill, el legendario bajista de ZZ Top

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Te extrañaremos mucho amigo”, comentaron Frank Beard y Billy Gibbons, a manera de despedida del bajista Dusty Hill, fundadores de la legendaria banda de rock-blues estadunidense ZZ Top, quien falleció a los 72 años, mientras dormía en su casa de Houston, Texas.

“Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia tenaz, su bondad y su compromiso perdurable”, aseguraron Beard y Gibbons, en un comunicado, citado por BBC Mundo, dedicado a su “compadre” como lo llamaban.

A principios de julio, Gibbons y Beard actuaron sin Hill por primera vez en 50 años de trayectoria de la banda texana, debido a que estaba en tratamiento por un problema en la cadera.

Al respecto, dijeron: “Por petición de Dusty, ¡el espectáculo debe continuar!”.

Un trío con barbas largas

Es una banda estadunidense de blues rock, hard rock, boogie rock, rock sureño y rock electrónico, formada en 1969 en Houston, Texas.

El trío seguía siendo el original tras 40 años: Gibbons en la voz y guitarra; Beard en los teclados y voz, y el fenecido Hill en el bajo. Mantenían un número similar de años con su mánager y productor Bill Ham.

Son conocidos por sus particulares personalidades, principalmente a Gibbons y Hills porque siempre eran retratados usando gafas de sol, ropa parecida o idéntica y usaban unas largas barbas.

Alcanzaron fama internacional en los ochenta con sus discos “Eliminator” (1983) y “Afterburner” (1985), cuando el rock electrónico estaba de moda. Ellos incluyeron el uso de sintetizadores y los legendarios solos de guitarra, bajo y batería.

En los noventa conservaron su estilo, pero perdieron fama, hasta 2012 que publicaron su décimo quinto disco de estudio “La Futura”, que los volvió a posicionar en el gusto del público internacional.

En más de 50 años de carrera han obtenido docenas de discos de oro y platino por la venta de sus discos. Solo en Estados Unidos han vendido casi 25 millones de discos y hasta 2014 se calculaban sus ventas en 50 millones de copias a nivel mundial.

La influencia del idioma español en Texas los tocó en la creación de los títulos de sus álbumes como “Tres Hombres”, “Tejas”, “Degüello”, “El Loco”, “Mescalero” y “La Futura”.

Las redes reaccionan

“Otra baja sensible dentro del mundo del rock, Dusty Hill de ZZ Top nos ha dejado a los 72 años”, señaló Reactor 105.7 FM.

Otra baja sensible dentro del mundo del rock, Dusty Hill de ZZ Top nos ha dejado a los 72 años.



La víspera, el baterista y cofundador de la banda de metal Slipknot, Joey Jordison, murió de la misma manera, mientras dormía.

“Ayer Joy Jordison, hoy fallece Dusty Hill de ZZ Top. ¿Qué más quieres de mi Dios?”, cuestionó La Tertulia.

“A los 72 años falleció Dusty Hill, bajista de ZZ Top. ‘Estamos tristes por la noticia de hoy de que nuestro compadre, Dusty Hill, ha fallecido mientras dormía en su casa en Houston, Texas”, informó en su cuenta oficial.

A los 72 años falleció Dusty Hill, bajista de ZZ Top



John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, escribió en Twitter: “Estamos devastados al escuchar sobre la muerte de Dusty. Tuvimos la suerte de compartir el escenario con el gran Dusty y ZZ Top muchas veces y si eso no fue el paraíso del Rock and Roll, no sé qué es. El espectáculo que hicimos juntos la semana pasada sería el último. Tan desgarrador”.