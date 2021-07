Adiós a la leyenda del merengue dominicano Johnny Ventura; decretan tres días de duelo nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La leyenda del merengue dominicano, Johnny Ventura, conocido como “El Caballo Mayor”, falleció a los 81 años de un infarto en Ciudad Santiago, en su país natal, y tras el deceso se decretaron tres días de duelo nacional en República Dominicana.

Juan de Dios Ventura Soriano, conocido como Johnny Ventura, se encontraba en la Clínica Unión Médica de esa ciudad a la cual llegó vivo a “urgencias”, y, tras 45 minutos en los que se trató de salvarle la vida –según el diario El Sol de Santiago que entrevistó a su médico—, se confirmó su deceso a través de su hijo Jandy Ventura.

Sentimos profundamente la pérdida de un maestro entrañable y leyenda de la música latina, Johnny Ventura. Fue ganador del Latin GRAMMY, galardonado con el Premio a la Excelencia Musical, y contribuyó por muchos años como parte del Consejo Directivo de La Academia Latina. pic.twitter.com/tlreWPKG7W — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) July 28, 2021

Enseguida músicos latinoamericanos lamentaron su muerte.

Ventura se recuperó satisfactoriamente de covid-19 el año pasado, además de que aspiró, aunque sin éxito, regresar a ser alcalde de la capital dominicana en las últimas elecciones municipales en 2020, pues en los últimos años alternó la música con la política, incluso fue diputado en los años noventa y síndico del mismo Santo Domingo entre 1998 y 2002.

El músico prolífico trabajó durante seis décadas en la música grabando más de 100 discos.

Tras conocerse la muerte, los puertorriqueños Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón se refirieron a Ventura como el “rey indiscutible del merengue”, mientras que Juan Luis Guerra lo despidió con un mensaje en su cuenta twitter:

“Por tu música y legado, por tu sonrisa y ejemplo, por vestirte de fiesta cada mañana y enseñarnos a todos lo que es el merengue! Gracias don Johnny!”.

Por tu música y legado, por tu sonrisa y ejemplo, y por vestirte de fiesta cada mañana y enseñarnos a todos lo que es el merengue!! Gracias Don Johnny!! @JohnnyVentura1 pic.twitter.com/hQwhJRBqFF — Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) July 28, 2021

Le siguieron otros artistas como Luis Enrique, Prince Roy, Raquel Arbaje, Natti Natasha y Don Omar.

Ventura, quien hiciera famoso temas como “Patacón pisao”, “Merendero hasta la tambora”, “Dilema” y “Salsa pa’ tu lechón”, grabó el álbum Ah no, yo no sé no en 1967, uno de los primeros en convertirse en disco de oro. A lo largo de su carrera formó parte de la Academia Latina de las Artes de la Grabación, también fue Premio a la Excelencia Musical.