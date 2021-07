Hospitalizan de urgencia al actor Bob Odenkirk tras colapsar en el set de Better Call Saul

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor Bob Odenkirk, protagonista de la serie “Better Call Saul”, de la cadena AMC, se encuentra estable después de haber sufrido una emergencia relacionada con el corazón, confirmó TMZ.

De acuerdo con “fuentes con conocimiento directo”, el actor “estuvo inconsciente pero ya despertó; parece que ahora está fuera de peligro”, indicó el portal.

Añadió que Bob se encontraba despierto dentro de un hospital de Albuquerque y que está estable y en recuperación.

Cuando lo trasladaron de urgencia al hospital, el martes 27 de julio por la noche, tras haber colapsado en el set, Odenkirk “no se veía bien”.

Bob Odenkirk Suffered 'Heart-Related' Medical Emergency https://t.co/8yNHqKiRo1 — TMZ (@TMZ) July 28, 2021

“Se nos dice que no estuvo consciente durante las primeras horas en el hospital, aunque ahora está lúcido”, añadió.

“Bob y su familia quisieran expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como por su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado”, comentó el representante de Bob Odenkirk contó a TMZ.

También, continuó, les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pidieron privacidad mientras Bob Odenkirk trabaja en su recuperación.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado.

“Por favor, tómese un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones a su manera, gracias”, señaló el actor Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad.