Reportan a Vicente Fernández "grave pero estable"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El estado de salud del cantante Vicente Fernández, de 81 años, sigue siendo grave y permanece en terapia intensiva, después de la operación a la que fue sometido tras la caída que sufrió el viernes pasado en su rancho “Los tres potrillos”, que le provocó un traumatismo raquimedular, es decir, una fractura en la nuca y el cuello.

En su cuenta de Instagram se publicó que “el estado actual que guarda Don Vicente Fernández es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”.

Noticias Relacionadas Murió la cantante y actriz Flor Silvestre a los 90 años

Indicó que, tras ser operado, el cantante originario de Huentitán, El Alto, Jalisco, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la Unidad de Terapia Intensiva.

Además, solicitó a los medios de comunicación “su total comprensión” para que liberen el acceso al Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, a cualquier integrante de la familia Fernández Abarca.

Esto “con motivo de la sana distancia” y para no poder en riesgo la salud de Vicente Fernández en estos momentos críticos, “por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”.

Su hijo Gerardo dijo que terminarían con las entrevistas y solo avisarían de la salud de su padre mediante sus redes sociales. “No vamos a hablar ya nada y perdón, porque sé que es su trabajo, pero entiéndanos a nosotros”, solicitó.

Sin embargo, el conductor Javier Poza se enlazó con Vicente Fernández Junior, a las afueras del hospital donde está internado su padre, solo para confirmar que “El Charro de Huentitán” no ha tenido avances en su salud, pero tampoco retrocesos.

#EnExclusiva @javierpoza se enlazó con @VicenteFdzJr a las afueras del hospital donde se encuentra internado #VicenteFernández; declaró que la salud del cantante no ha tenido un avance, "pero tampoco un retraso". Chécalo. https://t.co/bmzDrNaUQM — JavierPozaInforma (@pozainforma) August 11, 2021

También informó a Los Angeles Times que una opción sería trasladarlo a Houston, Texas.

Sin embargo, en el programa televisivo “Hoy” se anunció que los médicos no lo recomendaron porque su salud se vería comprometida y con muchos riesgos, pues está actualmente inmovilizado. También anunciaron otra posible intervención para corregirle el daño en la columna.

“Él está semi sedado y está con tratamiento. Está consciente. Los terapeutas dicen que va respondiendo bien”, indicó el lunes 9 de agosto.

El 10 de agosto, en su cuenta de Instagram se compartió un mensaje atribuido al cantante: “No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar… #chentesiguesiendoelrey”.

Este 11 de agosto, su hijo Vicente detalló qué le pasó a su padre: “Estaba en su recámara con mi madre Cuquita Abarca y mi madre mandó llamar a los guardias y al enfermero y lo levantaron”. Su padre se resbaló y se golpeó con el buró.

El pasado 7 de julio, Vicente Fernández padre fue internado por una infección en vías urinarias. Más tarde fue dado de alta.