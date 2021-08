Nueva temporada de la serie policiaca "Candice Renoir"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comandante francesa más divertida, extravagante y que realiza el trabajo a su modo y reglas, Candice Renoir, sigue con las aventuras, la acción y los crímenes en la cuarta temporada, la cual se estrenará en septiembre próximo en el canal de paga AXN.

La cadena pública France 2 creó este proyecto con el título Candice Renoir y lo transmite desde el 2013, y AXN comenzó a exhibirlo con éxito en Latinoamérica en octubre del 2020.

Es la actriz Célice Bois (26 de diciembre de 1971, Lormont, Francia) quien interpreta a la mujer policía. Este personaje interrumpió su carrera detectivesca por casarse, y luego de 10 años, un divorcio y cuatro hijos, regresa para hacerse cargo del departamento de policía de un pequeño pueblo, Sète, cerca de Montpellier. Candice proviene de París, ciudad considerada por el resto de esa nación como un lugar de gente arrogante, difícil y que cree que lo sabe todo. Además, Antoine Dumas (Raphaël Lenglet) está celoso porque ella ocupa el puesto que él deseaba. Entonces, esa rabia hace que él se convierta en el antagonista y que no la acepte. Pero luego se da cuenta de que ella es brillante y comienza una especie de atracción entre ambos.

Célice Bois, quien se inscribió en el Conservatorio de Burdeos pero desertó para unirse a un grupo de teatro Le Thèâtre en Vrac, ha comentado a los medios que Candice Renoir es una serie muy positiva para este momento de pandemia. Según ella, no ofrece ningún mensaje, sólo incita a que el público se divierta.

La idea es de Solen Roy-Pagenault, Robin Barataud y Brigitte Peskine, producida por Boxeur de Lune y Couleurs Productions. Ya va en la octava temporada, cuya filmación fue afectada debido al confinamiento por el covid-19 en el 2020.

La cuarta etapa la componen 10 episodios: No hay traición sin perdón, donde Candice se muda con su familia a la orilla del mar. El único que falta es Antoine, quien se encuentra en la Jefatura de Montpellier. Sin embargo habrá un reencuentro entre ambos.

Otro capítulo es La duda es un homenaje a la verdad, en el que una adolescente relacionada con Antoine es violada, y ya llevaba tiempo siendo acosada. Candice cree que el profesor de una autoescuela es el culpable, pero un crimen muy parecido hace cambiar el rumbo de la investigación. Nuestro peor enemigo está en nuestro corazón versa sobre una pelea callejera que acaba en un asesinato en el que Candice se verá envuelta.

Más vale prevenir que curar trata de que Candice no soporta ya más fallos en su trabajo y decide cambiar su imagen y personalidad y probar una nueva forma de vida. No será tan femenina y se teñirá de negro, dejando a un lado su manera de trabajar. En Ojos que no ven corazón que no siente Candice se sabe renovada después del retorno de Antoine. Puede que las cosas hayan cambiado, pero él aún siente algo por ella, quien deberá viajar al pueblo donde se crió, Valenciennes, donde le pasó algo muy importante en el pasado.

De tal palo tal astilla trata de Candice, quien en Valenciennes es recibida como nunca. Allí conocerá al jefe de la policía, Verner, quien recibe amenazas muy serias. En la investigación aparecerá ni más ni menos que la madre de Candice.

Amigo en la adversidad, amigo de verdad muestra un coche en un túnel con un cadáver y Candice deberá convencer a Aline, responsable de la policía científica, de que ella tiene razón en la investigación. Mientras, Antoine deberá elegir entre Jennifer y Candice. No es bueno decir siempre la verdad aborda el tema de cuando Sète Cancide y Antoine intentarán volver con sus respectivas parejas, David y Jennifer.

Y en No hay humo sin fuego, la hija de Candice, Emma, le comunicará que se ha enterado de un secuestro mediante las redes sociales. Un niño de 10 años parece haber desaparecido y Candice hará todo para hallarlo.

Finalmente, Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego se centra en un psiquiatra que le comunica a la policía que Antoine corre peligro porque se lo ha dicho un paciente. El equipo hará todo para que no le pase nada.