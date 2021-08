Sonny Chiba, el legendario Hattori Hanzo de Kill Bill, fallece por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Debido a complicaciones de salud derivadas del covid-19, el actor japonés y maestro de artes marciales Sonny Chiba, falleció a los 82 años de edad.

Protagonizó la serie “Shadow Warriors”, interpretando en su primera temporada al legendario ninja Hattori Hanzo, nombre que retomó el director Quentin Tarantino, para usarlo en el personaje del mejor maestro forjador de espadas, que Chiba interpretó en las películas de Kill Bill.

También tuvo un papel en The Fast and the Furious: Tokyo Drift en 2006, interpretando a Kamata, el tío del villano principal, Takashi (Brian Tee).

Participó en la adaptación de los mangas de “Karate Kiba”, “Golgo 13: Assignment Kowloon” y en la película de “Battle Royale II: Requiem”, pero su fama mundial se debió a la película de “Street Fighter”, por la cual cambió su nombre de Shinichi Chiba a Sonny Chiba.

El actor se había contagiado de coronavirus en julio pasado, siendo tratado, pero sin ser hospitalizado. Su condición se agravó a una neumonía y tuvo que ser internado el pasado 8 de agosto.

El actor nació el 22 de enero de 1939 e inició su trayectoria en cine y televisión desde la década de 1960. Apareció en innumerables títulos japoneses.