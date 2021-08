Falleció la actriz Lilia Aragón; sus últimas batallas fueron en lo sindical

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera actriz y villana de telenovelas Lilia Aragón falleció a los 82 años este lunes 2 de agosto, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (Anda), institución de la cual fue su secretaria general en el periodo 2006-2010.

El deceso de la histrión, que también ocupó diversos cargos en la política nacional y sobre todo en lo sindical, fue dado a conocer a través de redes sociales, y aunque la ANDA no dio a conocer el motivo, en programas de televisión se aseguró que fue debido a un paro cardiaco producto de afecciones del corazón.

La actriz con una trayectoria estable en telenovelas, cine y teatro realizó su último trabajo en la telenovela “Vencer el miedo” de Univisión, transmitida durante 2020.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero, quien fuera Secretaria General de nuestro sindicato durante el período 2006-2010. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz pic.twitter.com/zvTqhddP8y — Asociación Nacional de Actores (@andactores) August 2, 2021

Lilia Aragón del Rivero nació en Cuautla, Morelos el 22 de septiembre de 1938, estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), licenciatura en Derecho (trunca) y Literatura y Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su trayectoria obtuvo diversos reconocimientos como el Premio a la Mejor Co-Actuación por la Asociación Nacional de Críticos de Teatro (1998), y el Premio a Comediante (1994).

Desde la década de los noventas ocupó diversos cargos como Vicepresidenta de la Federación Iberlatinoamericana de Artistas e Intérpretes Ejecutantes (1998), Presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) entre 1995-2001, Secretaria del Interior y Exterior de la ANDA de 2002 a 2006, Secretaria General del Sindicato de la ANDA (2006-2010); además de que en lo político fue diputada suplente de Elba Esther Gordillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2003 y 2006.

Cabe destacar que en 2018 el semanario Proceso (#2152) dio a conocer una entrevista con Lilia Aragón en la que se defendió de una serie de acusaciones que se hicieron virales en redes sociales a partir del #ANDATúASaber, derivado de señalamientos por parte de Floribel Alejandre, entonces secretaria de Tesorería y Administración de la asociación, quien con los ex secretarios de Previsión Social, Luis Cárdenas, y del Trabajo y Conflictos, Felipe Nájera, notificaron de un “desfalco” de 21 millones de pesos en la ANDA.

Los señalamientos se hicieron también hacia otros actores como Hilda Aguirre, Irina Areu, Abel Casillas, Humberto Elizondo, Amparo Garrido, Luis Gatica, Rafael Inclán, Juan Imperio y Lety Rodríguez , por “saqueo” y malos manejos de la asociación.

Ante los reclamos la actriz respondió en entrevista con la reportera Columba Vértiz de la Fuente:

“No han aclarado con detalle de dónde sacan que faltan 21 millones de pesos. En esa demanda no existe nada contra mí, vi la documentación. Los voy a demandar por daño moral. Porque no puede ser que tan alegremente una gente como Roberto Sosa o como Luisa Huertas, denuncien a la ligera. Fueron a levantar un acta contra quien resulte responsable, pero por falta de representatividad no prosperó. El notario público dice: ‘Fue un error humano’.”