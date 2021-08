Diamela Eltit gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El premio Feria Internacional del Libro (FIL) de Literatura en Lenguas Romances 2021 se otorgó a la escritora chilena Diamela Eltit por “la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo”, señaló la representante del jurado, Lorena Amaro Castro.

Además, por su trayectoria que “trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas posthumanistas”.

El premio, dotado de 150 mil dólares y un reconocimiento, se entregará a la escritora de ensayos, novelas y crónicas en la edición 35 de la FIL que se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

Al enterarse de la noticia, la escritora, quien vivió en México para huir de la dictadura chilena, comentó que fue “sorprendente, muy estimulante, emocionante” e inesperado.

Diamela Eltit recibió en abril pasado el premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020. Respecto al hecho de ahora que resultó ganadora del premio FIL de Literatura, esto representaría una paridad y saldar cuentas con las escritoras, ella respondió que es injusto para las mujeres que “seamos compensadas".

También refirió que "yo prefiero ingresar al territorio de la letra, eso sería mi interés (…) No pienso que nadie me dé un premio, nadie me debe nada, escribir para mí es un espacio de libertad, y eso para mí es la plenitud”, recalcó.

Consideró que el feminismo enfrenta muchos dilemas vigentes desde hace prácticamente un siglo, como es el aborto libre, y subrayó que las mujeres siguen su ruta, pero siempre “desigual, es una larga tarea (…) y es la búsqueda de equidad”, en un mundo inequitativo.