El escritor Noé Jitrik ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El crítico literario, poeta, narrador y ensayista argentino Noé Jitrik fue nombrado por la Academia Mexicana de la Lengua (AML) como académico correspondiente en la ciudad de Buenos Aires, el pasado 12 de agosto durante su sesión plenaria.

Propuesto por los académicos mexicanos Jaime Labastida, Vicente Quirarte, Diego Valadés y Jorge Ruiz Dueñas, Jitrik realizó estudios de maestría en Letras, Historia y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Nació en Rivera, provincia de la capital de Argentina, el 20 de enero de 1928.

El escritor coordinó los doce volúmenes de la Historia crítica de la literatura argentina, en la cual “muestra su talento crítico como editor y difusor del pensamiento plural en el ámbito académico y universitario”, destacó la AML en un comunicado.

Es autor de Escritores argentinos, dependencia o libertad; Horacio Quiroga; Tres ensayos sobre Esteban Echeverría; José Hernández, Sarmiento, José Martí, ensayos y estudios de literatura argentina; El fuego de la especie; La novela futura de Macedonio Fernández; Las contradicciones del modernismo; La memoria compartida; Cuando leer es hacer, Roberto Arlt o la fuerza de la escritura; Línea de flotación. Ensayos sobre incesancia; El otro, el mismo; Verde es toda teoría; Delicados trazos. Ensayos y tribulaciones; Sarmiento: el regreso y Lámpara diurna, entre otros libros. Y destaca la Academia:

“Ha dedicado su vida a la escritura, a la crítica y a la cultura hispanoamericana. Sus ensayos y trabajos sobre Sarmiento, Echeverría, Martí, Darío, Lugones, Quiroga, Arlt, Borges y Rulfo, entre muchos otros, se complementan con una búsqueda y definición de los mecanismos de la escritura y de la lectura a lo largo del continente americano. A su obra publicada se suma la amplia labor académica y docente que ha ejercido en diversos países del orbe hispano y, en particular, en México”.

En 2018 obtuvo el V Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña que otorga la propia AML, asimismo ha sido distinguido con el Premio Xavier Villaurrutia, Chevalier des Arts et des Lettres (Caballero de las Artes y Letras), de Francia; Honorary Membership of The Modern Language Association of America (Miembro Honorario de la Asociación de la Lengua Moderna, de Estados Unidos); Premio de Ensayo Esteban Echeverría; doctorado honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por la Universidad Nacional de Cuyo, por la Universidad de la República, Montevideo, y por la Universidad Nacional de Tucumán.

En 1974 vino a radicar a nuestro país y ha sido profesor en El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También se ha desempeñado como profesor honorario en instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela); la Universidad Nacional del Nordeste; la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Universidad Nacional de Formosa.

Jitrik se suma a otros intelectuales latinoamericanos que han sido incorporados a la AML como miembros correspondientes en sus países de origen, entre ellos Leonardo Padura y Sergio Ramírez.