74 investigadores denuncian incumplimiento salarial por parte del INAH

Exigencia. Desde el año pasado los investigadores no han recibido el pago. Foto: @inah_academicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mediar explicación y sin obtener respuesta por escrito a sus peticiones de información, por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un grupo de 74 investigadores dejó de percibir sus remuneraciones salariales entre enero y octubre de 2020, y algunos no la reciben hasta esta fecha.

En entrevista con Apro, representantes del grupo de afectados y el arqueólogo Gustavo Ramírez, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, detallaron que la situación impacta de manera diferente a los trabajadores, de acuerdo con sus circunstancias particulares.

Para dar un contexto, indicaron que en el marco de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) del instituto, cada dos años se emite una convocatoria para que los investigadores se evalúen y puedan ascender de categoría.

Es el caso de un conjunto de 69 trabajadores beneficiados por la promoción correspondiente a 2019, quienes deberían haber recibido por ello un incremento salarial a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo no fue sino hasta el 1 de octubre cuando se cumplió con lo establecido en la normatividad interna del INAH para estas circunstancias. Pero hasta la fecha se les adeudan los pagos de enero a septiembre de ese mismo año.

En segundo término, está el caso de trabajadores que obtuvieron, igualmente por concurso y una serie de procedimientos, una plaza definitiva con la cual no contaban anteriormente. Comenzaron a laborar en diferentes fechas con esa plaza, y no se les cubierto su salario. A ellos se les adeuda la totalidad de sus ingresos, aun cuando han venido laborando.

En tercer término, mencionaron la recategorización que reciben los académicos que se promueven por obtener un grado académico superior al cual tenían en su ingreso al instituto, sea licenciatura, maestría, doctorado. En su caso tampoco han recibido el ajuste salarial al cual tienen derecho por su ascenso.

Ante esta situación han buscado un acercamiento con las autoridades del INAH:

“Emitimos una gran cantidad de oficios intentando establecer comunicación con el director general, Diego Prieto, para saber qué está ocurriendo. Él es investigador sabe que desde hace 64 años se dan esos procesos y ahora los está desconociendo, no nos ha contestado, estamos preocupados porque no tenemos respuesta”.

Destacaron que las CGT del INAH son muy avanzadas en comparación con otras instituciones de investigación, pues permiten que los académicos asciendan de categoría sin necesidad de que existan vacantes dejadas por otros trabajadores, siempre que obtengan un grado académico superior.

Sin embargo, se está ahora en una situación inédita porque “se están violentando nuestros derechos laborales, las Condiciones Generales de Trabajo, toda la normatividad y reglamentación interna del INAH… No estamos pidiendo nada excepcional, solamente lo que por méritos académicos nos corresponde, todo está regulado en nuestros reglamentos y el director del instituto lo sabe bien, conoce los procesos, no es nuevo, eso es importante de señalar”.

Lo único que se les han hecho saber es tras la evaluación 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó que no podrían ya crearse nuevas plazas ni realizar promociones si no estaban autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Hace unas semanas, el Sindicato se reunió con la secretaría Técnica del INAH, Aída Castilleja, quien les reiteró que no se estaban concediendo cambios de nivel a ningún investigador. No obstante, en franca contradicción el instituto ya emitió una nueva convocatoria de promoción para este 2021, mientras por otro lado no regulariza el pago de la correspondiente a 2019.

El 13 de julio el Sindicato tuvo un encuentro con Diego Prieto, quien les respondió tajante que ya había hecho “todo lo que estaba en sus manos ante las autoridades, pero no hubo eco a su demanda y ante esa situación ya no tenía nada qué hacer”.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del instituto, los investigadores están preparando sus demandas para acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, puesto que consideran que se están violando derechos ya establecidos legalmente en las disposiciones del instituto y su CGT. Contemplan, asimismo, presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Órgano Interno del INAH y las secretarías de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.

“Creemos que la autoridad, independientemente de la que sea, debe ser respetuosa de la ley y actuar en consecuencia”.

A través de la plataforma change.org, los trabajadores están recolectando firmas de apoyo a sus demandas, hasta ahora llevan más de 12 mil 300.