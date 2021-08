"Molotov" en el Hermanos Rodríguez, pachanga rockera

Ciudad de México (apro).- Una incesante pachanga rockera comandó el grupo Molotov en su más reciente presentación en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, espacio en donde compartieron éxitos así como una renovada selección de rolas recientes.

La explosión de emociones se realizó el pasado 5 de agosto, cuando emergió sobre el tablado la agrupación conformada por Ismael “Tito” Fuentes, “Micky” Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright; rasgaron para la apertura “Santo Niño de Atocha”, “Money in The Bank” y “Amateur (Rock me Amadeus)”, siendo recibidos con gritos y aplausos desde los palcos privados en el espacio al aire libre.

En completa distancia y con protocolos sanitarios ante la nueva ola de contagios por el Covid-19 en esta ciudad, los oídos retumbaron al ritmo de “Lagunas metales”, “Quédate en tu kks” y “Here we kum”. El cuarteto rockero siempre irreverente confabuló el festín con su inherente alegría y picardía, bien recibida en correspondencia por sus seguidores que afianzaron el jolgorio entre cantos, berridos y brincos.

“Changüich a la chichona”, “Parásito” y “Gimme tha power”, formaron parte del set cobijado por una excelente producción audiovisual, con una pantalla gigantesca a telón de fondo donde desfilaban alusivos gráficos, así como un par de plasmas laterales que dieron vistazos cercanos a los músicos.

Para “Hit me” ilustraron con imágenes sobre protestas sociales en las calles entre ellas la de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el tema “Frijolero” las luces del escenario iluminaron con los colores patrios en verde, blanco y rojo; ante el orgullo de las miradas de los presentes en frenesí bajo el clima fresco nocturno.

Aceleradas guitarras, bajo y bataca, abrigaron la buena vibra con “Señor del banco” y “Perro negro”, además de gozosas dosis punk con Quen Pon-Ponk (Quen pompó), en homenaje al desaparecido cantante tropical Chico Che (1945-1989).

El finiquito sonoro tomó vuelo al son de “Dance and dense denso”, “Más vale cholo”, “Mátate Teté” y “Puto”, este último tema polémico en años recientes. Luego del aparente adiós, ante el rugido de los fanáticos retornaron con “Rastaman-dita” cuando el reloj sobrepasaba las 22:30.

En gratitud al filo del escenario “Tito” Fuentes, “Micky” Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright se retiraron visiblemente emocionados. Las multitudes aclamaron en éxtasis a los Molotov con el fervor de querer continuar la fiesta, pero desaparecieron satisfechos al llevarse una recarga rockera en sus cuerpos.