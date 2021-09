Ver, oír, aplaudir, silbar...

Festival de animación, videojuegos y cómics “Pixelatl”

El festival de animación, videojuegos y cómics Pixelatl, que se ha posicionado como el más importante de su tipo en América Latina, tiene actividades este fin de semana, en su décimo aniversario y por segundo año consecutivo en edición virtual. Durante el encuentro que inició este 7 de septiembre, y con actividades hasta este domingo 11, se presentan 50 cortometrajes y dos largometrajes, además de diálogos con profesionales de compañías como Cartoon Network, Nickelodeon, Roku y Disney Kids, y conferencias, paneles de discusión, talleres, clases maestras y actividades enfocadas a reclutamiento laboral. El encuentro que este año tiene el lema de “Nos necesitamos”, busca compartir conocimiento a través de invitados y especialistas internacionales en el sector de animación, para que artistas, ilustradores, programadores, desarrolladores y talento latinoamericano exponga su trabajo. La programación está disponible en https://elfestival.mx.

Teatro: “Niña de la guerra”

Berta Hiriart es la autora de esta obra, que dirige José Uriel García Solís y actúan Paulina García, Daniela López García, Daniela Sánchez y Néstor Zepeda. La compañía La Gorgona Teatro intenta que se reflexione sobre fenómenos sociales como la guerra, el desplazamiento forzado y la migración de los pueblos, y su tratamiento promueve la empatía y exalta valores como el respeto, el dialogo, la amistad, la cooperación y la cooperación y la convivencia entre seres humanos. Es un montaje que mezcla títeres y actores. Vera, una niña que huye de la guerra, llega al pueblo de No pasa Nada en el cual conoce a Luis un niño que decide protegerla y ayudarla a pesar del rechazo que muestran los adultos. Juntos lograrán algo impensable, que cambiará no solo la vida de los habitantes de aquel lugar, sino la mirada que estos tienen sobre los demás. La cita es el sábado 11 y domingo 12 de septiembre, a las 12:45 horas. Teatro Sergio Magaña (Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera, cerca del Metro San Cosme). Teléfono: 5555470931.

20 años del 9/11 en History

A dos décadas del ataque terrorista contra Estados Unidos, el canal de televisión History presenta un especial sobre las teorías conspirativas alrededor de los atentados: los cuatro vuelos secuestrados por los terroristas; la historia de las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono y la cacería de Osama Bin Laden. Durante 20 años, History emitió más de 70 horas de programación de estreno sobre el 9/11 y produjo más de 60 piezas de contenido digital original. Esta emisora ganó cuatro premios Emmy por “102 minutos que cambiaron al mundo”, el magnífico documental del 2009 con imágenes de más de 100 fuentes individuales. El sábado 11 de septiembre se proyectará “11 de septiembre: Teorías de conspiración”, a las 18:20 horas. “11 de septiembre: Los 4 vuelos”, a las 20 horas. Y “Auge y caída de las Torres Gemelas”, a las 21:45 horas. Para el domingo 12, se trasmitirán “11/9: Ataque al Pentágono”, a las 20 horas. Y “La cacería de Bin Laden”, a las 21 horas.

Cine mexicano: “Corazón de mezquite”, ficción

Ana Laura Pintado escribe y dirige esta historia indígena. Tras la pérdida de su madre, Lucía, una niña de una comunidad yoreme del norte de México, anhela sanar el corazón triste de su padre tocando el arpa, sin embargo, la tradición dicta que este instrumento sólo puede ser tocado por hombres. Poco a poco, Lucía desafiará las reglas para cumplir su sueño. La segunda película de ficción de Ana Laura Calderón cuenta una tierna historia de amor y resistencia al interior de una comunidad indígena donde las normas y valores tradicionales moldean la vida de la gente. Filmada en localidades de Sonora, en “Corazón de mezquite” destaca la interpretación de la pequeña debutante Mayrin Buitimea, quien es acompañada por Ianis Guerrero para dar vida a la dupla padre-hija. También actúan Alberta Yocupicio, Julio Valenzuela y Camilo Yocupicio. Cineteca Nacional, México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 7, sábado 11 y domingo 12 de septiembre a las 15 y 20 horas.

“Clases de historia”, ficción

Verónica es maestra de historia en una escuela secundaria y tiene cáncer terminal. Su vida se vuelve monótona, con un matrimonio decaído, sus hijos adultos lejos de casa y la rutina bien insaturada. Ella no quiere someterse a un tratamiento para sanarse. A una de sus clases llega una nueva alumna con apariencia de no querer estar ahí. Eva está sola todo el tiempo y no se integra. Vero teme perder el trabajo por su enfermedad. Ambas tienen una pelea que provoca la salida de Vero de la escuela y la suspensión de Eva de las clases. Con ese tiempo libre y el pretexto de una disculpa comienzan a pasar tiempo juntas y desarrollar un vínculo muy íntimo de complicidad. Juntas van a encontrar motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes y explorar su sexualidad. Marcelino Islas es el director. Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma Sur. Domingo 12 de septiembre, a las 16:40 horas. Tel: 5526637293.