INAH ofrece revisión histórica de la Conquista y la Independencia en serie televisiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Patricia Ledesma Bouchan, responsable del Museo del Templo Mayor; Salvador Rueda Smithers, titular del Museo Nacional de Historia, y Delia Salazar Anaya, directora de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), son los asesores de la serie documental televisiva Grandeza de México: Tenochtitlan, 500 años/200 años de la consumación de la independencia, la cual ofrece una revisión de esas dos fechas con diversos académicos e investigadores.

Son 12 capítulos, de 24 minutos cada uno. Los primeros ocho tratan del auge y colapso de la capital mexicana y los cuatro restantes están dedicados a la guerra de la independencia. Es un proyecto del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el INAH.

Cada episodio se estrena los viernes, a las 19:30 horas, y se repite los domingos a las 17 horas por la señal abierta del Cana Catorce (14.1), y a través del 14.1, en diferentes sistemas de televisión restringida (en la página www.canalcatorce.tv), en las redes sociales de la televisora y el INAH, Canal Once y Canal 22. Se trasmite desde el 28 de julio y terminará en octubre próximo.

Llama la atención la diversidad de especialistas de diferentes instituciones académicas del país que han sido entrevistadas y la calidad de la filmación. Todo en plena pandemia. La música original es del compositor Federico Bonasso, argen-mex que fundó el grupo de rock Juguete Rabioso.

La arqueóloga Ledesma Bouchen expresa en entrevista que el SPR les permitió “invitar a quienes quisiéramos, lo cual resultó muy interesante”.

Destaca que todo se complementó:

“El historiador Rueda Smithers, quien además de ser un erudito en temas del pasado, también es un experto en comunicación, Salazar Anaya, experta en la independencia, y yo, como arqueóloga, logramos formar un equipo y dijimos: ‘Qué tal si hablamos no de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos o de lo que a veces la gente sí sabe, pero no sabe que sabe’. No queremos imponer nada. Aquí no venimos a dar la verdad eterna. Lo único que hacemos como científicos es dar la baraja y el público generará sus propias conclusiones”.

Recalca:

“El asunto es que tratamos de ser muy neutrales. Ver las dos caras de la moneda”.

Salazar Anaya, quien en 2014 dirigió la revista Dimensión antropológica del INAH, cuenta que trataron de no abordar los tópicos trillados “sino dar cuenta de las nuevas investigaciones, no sólo del INAH sino de otras instancias académicas”.

Explica:

“Convocamos a colegas que sabemos que son especialistas en estas áreas, para animarlos a formar parte de este tipo de proyectos, ya que sus trabajos no son difundidos en la televisión. La historia oficial no forma parte de la historia que nosotros estudiamos o narramos, llevamos muchos años pensando en una historia que es comprensiva de cada periodo histórico.

“Somos mucho más afectos a las fuentes directas. Entonces estamos mucho más abiertos incluso a un diálogo con el pasado. El mito no es precisamente la parte más importante para nosotros”.

A Rueda Smithers se le pregunta si hay que desmitificar algo de la guerra de independencia de México, y enfatiza que nada. Específica:

“Esa conflicto no se acabó con la derrota de uno de los contendientes, sino con el arreglo político entre los contendientes. No arreglaron los problemas porque duraron cuarenta años más, hasta que Benito Juárez vence con la republica, ahí es donde se resuelve el asunto. Pero la guerra termina como un acto político. Y creo que eso si es importante decirlo, explicarlo”.