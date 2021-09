Alanis Morissette confiesa que sufrió violación múltiple a los 15 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha!”, aseguró la cantante canadiense Alanis Morissette quien, en el documental sobre su vida y carrera artística, denominado Jagged, contó que fue víctima de una violación múltiple a los 15 años.

“Mucha gente dice: ¿Por qué esta mujer esperó 30 años? ¡Qué se vaya a la mierda! No esperan 30 años. Nadie está escuchando o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada”, indicó, tras considerar injusto que las personas cuestionen por qué las mujeres denuncian años después.

También rechazó que su historia sea una forma de sincronización con el movimiento Me Too, pues éste surgió en 2017 para denunciar las agresiones sexuales, después de que se conocieron las acusaciones contra el ex productor de cine Harvey Weinstein.

“Me llevó años de terapia admitir, incluso, que había sido una víctima”, indicó Morissette, de 47 años, durante la presentación del documental, el lunes 13, en el Festival de Cine de Toronto, en el que no participó por desacuerdos con la historia, según The Washington Post.

Esto sucedió cuando comenzaba a ser popular como estrella de televisión y la música, tras firmar un contrato con la empresa discográfica MCA Canadá, añadió la interpreté que alcanzó la fama, a nivel internacional, en 1995 con Jagged Little Pill que vendió 33 millones de discos.

A finales de los 80, Morissette grababa demos para Geffen Records, y vivía en casa de sus padres, en Ottawa.

“Casi todas las personas con las que trabajaría, había algún punto de inflexión o terminaría la relación o, entonces, habría un gran secreto que guardaríamos para siempre.

“Me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: ‘Oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento’. Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos. Es una violación de una menor”, indicó la ganadora de 7 premios Grammy, durante su relato, en el que no nombró a sus agresores.

Lo que sí aclaró fue que pidió ayuda a personas que prefirieron hacer “oídos sordos” y cuando se los contaba, “por lo general, era un momento en el que se levantaban y salían de la habitación”.

Además, acusó a la industria musical canadiense de haberla presionado para no contar que había sido abusada sexualmente en su adolescencia.

En 2020, Morissette había contado a Sunday Times que “casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas” y expresó que sucede con más frecuencia en la música que en el cine.

Su resistencia a contar este capítulo de su vida fue, principalmente, a la preocupación de su familia.

“El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger: a mis padres, a mis hermanos, a las futuras parejas”, indicó.

El documental que se centra en el lanzamiento y en la gira promocional de Jagged Little Pill, de 1995, se estrenaría esta semana, pero al parecer, la canadiense estaría planeando que ya no se difundiera por desacuerdos con los cineastas, indicó The Washington Post.