Live Nation compra a CIE y Grupo Televisa 40% de sus acciones en Ocesa Entretenimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa de entretenimiento estadunidense Live Nation compró a Grupo Televisa y a la Corporación Internacional de Entretenimiento (CIE) el 40% de sus acciones en Ocesa Entretenimiento, por 444 millones de dólares.

Con esta operación, Live Nation tendrá la participación mayoritaria en Ocesa, es decir, 51%, indicó Associated Press.

Grupo Televisa anunció que llegó a un acuerdo con Live Nation para esta transacción de la empresa organizadora de festivales como Vive Latino y Corona Capital, por 5 mil 206 millones de pesos (261.8 millones de dólares), indicó en un comunicado.

“El acuerdo y el cierre de la transacción están sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones y otras condiciones, incluida la obtención de aprobaciones regulatorias, ciertas notificaciones y, al cierre de la venta, por parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento de una parte de su posición accionaria en Ocesa a Live Nation.

“Live Nation tendrá del monto total de la transacción por un periodo posterior al cierre para cubrir posibles pérdidas operativas de Ocesa, si hubiera alguna”, abundó.

Actualización sobre transacción de venta de @ocesa_total: Televisa anuncia acuerdo con @LiveNation y CIE pic.twitter.com/LowDqRj7rO — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) September 13, 2021



A su vez, la empresa Ocesa anunció que firmó una sociedad con Live Nation para llevar entretenimiento a un nuevo nivel.

Hoy es un día muy especial para OCESA, porque el día de hoy firmamos una sociedad con @LiveNation para llevar el entretenimiento en vivo a un nuevo nivel. #OCESA pic.twitter.com/gTJNmGbGzi — Ocesa Total (@ocesa_total) September 13, 2021

Conciertos México celebró la unión en redes sociales porque, afirmó, esto ayudará al crecimiento de eventos en el país y terminará de consolidarlo como una de las plazas más importantes para relevantes giras e impulsar a las bandas nacionales en otras regiones.

OCESA y Live Nation finalmente ha firmado una sociedad; esto ayudará al crecimiento de los conciertos en nuestro país así como terminar de consolidar a México como una de las plazas más importantes para giras relevantes y darle un impulso a las bandas nacionales en otras regiones pic.twitter.com/fAqMkIJPkX — Conciertos México (@ConciertosMxico) September 13, 2021

Ocesa anunció el cartel de la 11ª edición del Corona Capital para el 20 y 21 de noviembre, con la presentación, en el Citibanamex, de Tame Impala, Tewnty One Pilots, Disclosure, St. Vicent, The Kooks, LP, Royal Blood, The Bravery, entre otros. La preventa será el 16 y 17 de septiembre.

Live Nation es el mayor productor de conciertos en Norteamérica y tiene presencia mundial, desde la organización, ventas, preventas, promociones y exclusivas de artistas, según su perfil en redes sociales.