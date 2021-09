Luisito Comunica compra casa frente al mar en Venezuela y desata controversia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El youtuber mexicano Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales, donde recibió duras críticas después de que presumió en su canal de Youtube que compró una casa frente al mar, en Venezuela, por 20 mil dólares, mientras el país está en crisis.

“Así es, es una realidad, es completamente verdadero. Compré una casa en Venezuela. Es hermosa. Es bellísima. Está en frente del mar”, expresó en su video de 14:41 minutos, publicado el lunes 13 de septiembre, en el que hizo un recorrido por la casa, ubicada en la ciudad de Lechería, en el estado Anzoátegui, al norte del mar Caribe.

El gusto le duró poco al youtuber mexicano que tiene 37 millones de suscriptores en Youtube, pues a las pocas horas, en sus historias en Instagram, preguntó a qué hora ponían el agua en Venezuela.

“¡Estaba todo chido! Esta vaina me encanta y aunque no quiero ser pesimista, amigos, no tengo agua. Así es, me falta lo más importante para vivir, pero no se preocupen, seguro en un rato resuelven eso, debe ser algo circunstancial”, dijo, de acuerdo con la página web de El Chigüire Bipolar.

Después publicó su sorpresa por “la vibra” de los grupos de Whatsapp del condominio.

“Ya hasta una señora me dijo que no podía dejar el carro aparcado en mi puesto de estacionamiento porque todavía no estaba asignado, ¡órale! Aquí sí son bien serios con eso ¡eh! Pero yo no me desanimo, tengo la esperanza de que llegará el agua pronto. Debe ser un problema mínimo compadres”, indicó, antes de enterarse que en esa zona no llega el agua desde 1999.

En su video, Luisito Comunica contó que le vendieron el inmueble completamente amueblado: le dejaron la lavadora, la secadora, una sala, una cocina equipada, con sartenes y cubiertos incluidos, la recámara y un peluche en forma de jirafa.

“Como que los dueños pasados dijeron ¡vámonos de aquí! Yo considero que salí bastante beneficiado”, afirmó.

Antes, dijo que sabía qué estaban pensando sus seguidores: “¿No ves las noticias? ¿No sabes que este país está pasando por una situación complicada?”, inquirió, pero aseguró que cuando vio los precios de venta de las propiedades en Venezuela quedó “muy sorprendido”.

Las críticas en Twitter fueron más comparativas con la situación que viven los venezolanos, como Julli quien comentó que Luisito Comunica se compró una casa en Venezuela, mientras que ella está pagando su cama a plazos.

Luisito comunica se compro una casa en lechería- estado Anzoátegui Venezuela y yo aquí pagando mi cama a plazosuD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23. Marditasea pic.twitter.com/40vKQg57vx — JulliuD83DuDCAB (@lopezjullianna) September 13, 2021

Hubo quienes lo felicitaron por invertir en Venezuela, otros lo acusaron de aprovecharse de la situación del país y los más, que viven en el país, compararon su situación con la del youtuber mexicano, resaltando que, con su trabajo, aún siendo profesionistas, les es imposible comprarse una vivienda.

Para otros, los comentarios eran por envidia o resentimiento, pues él podía hacer lo que quisiera con su dinero. Unos más se explicaron la compra porque la novia de Luisito Comunica es venezolana, aunque vive en México.

A ver si entendí, el va y se compra una casa en mi pais con todo el dineral q le paga youtube, y yo siendo arquitecto y vivo de paso en su pais mexico siendo camarero no puedo pagar un alquiler yo solo!!! Ok entonces porque nos hicieron perder tantos años yendo a los colegios ??? — Diego Cervantes (@Diego_gogoxt) September 14, 2021

Este 15 de septiembre, Luisito Comunica respondió a las críticas en su cuenta de Twitter.

“Hablo de que en Venezuela no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, pero digo que sigue siendo un país hermoso que me encanta. Periodistas en Venezuela: ‘Le pagaron con una casa para que diga que el país está bien’”, se quejó en su cuenta Luisito El Pillo.

Hablo de que en Venezuela no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, PERO digo que sigue siendo un país hermoso que me encanta.



Periodistas en Venezuela: LE PAGARON CON UNA CASA PARA QUE DIGA QUE EL PAÍS ESTÁ BIEN. — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) September 14, 2021

También creó un hilo en Twitter donde reiteró que mucha gente creyó que le pagaron por ir a Venezuela y “filtraron” unas imágenes que demuestran que es “Luisito Comunista”, porque viste una playera verde olivo y una gorra con la estrella roja.

“No mamen, ese chiste yo mismo lo subí hace meses a mis redes. Dejen de decir boludeces”, indicó el 2 de septiembre, cuando fue a Venezuela.

Explicó que eso de “Luisito Comunista” fue un meme creado por usuarios tiempo atrás, pero nunca pensó que tendría repercusiones reales y sacarían la foto de contexto.