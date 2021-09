Joaquín Cosío dará voz a Wolverine en un podcast de Marvel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de su papel como un villano en Suicide Squad 2, el actor mexicano Joaquín Cosío dará vida al personaje de Wolverine en su versión en español del podcast titulado “Wolverine: La larga noche”.

Fue la misma compañía Marvel, la que a través de su sitio oficial confirmó el lanzamiento del podcast --mismo que se lanzó en su versión original en inglés en 2018 como Marvel’s Wolverine: The long night--, y en esta ocasión está dirigido por la directora puertorriqueña Alejandra López (La capa azul, 2018).

De acuerdo con el comunicado de Marvel, la historia se desarrolla en torno a una serie de asesinatos cuya investigación está a cargo de dos agentes, y en medio de ese misterio aparece Logan, el nombre del mutante Wolverine, integrante de los Hombres X (X-Men).

"Siguiendo el innovador diseño de sonido de Marvel's Wolverine: The Long Night, los oyentes se sumergirán una vez más en la historia mientras La Larga Noche utiliza el mismo método de grabación ambisónico, o de sonido totalmente envolvente. Las escenas al aire libre se grabaron en lugares con un sonido realista, incluidos bosques y una cabaña”, se lee en el documento.

Y para escuchar los dos primeros episodios de ‘La Larga noche’ solo se tiene que descargar vía Apple Podcasts o SiriusXM. Cada semana se lanzará un episodio nuevo hasta llegar a un total de diez, y todos son gratuitos.

Esta no sería la primera vez en que Cosío (Tepic, Nayarit, 1962) se involucra en grandes producciones hollywoodenses como fue el caso de su papel como “General Medrano” en 007: Quantum of solace de las series de James Bond,o bien relativas a universos de superhéroes, pues en 2019 dio voz a Scorpio, villano de la cina animada Spider Man: into de Spider-Verse; y de manera reciente en la cinta Suicide Squad 2, como el General Mateo Suárez.

Cabe mencionar que la larga trayectoria de Cosío en el cine mexicano lo precede, aunque ha habido papeles que lo han colocado como uno de los histriones más queridos entre los jóvenes, en especial por sus papeles como “Mascarita” en Matando Cabos (personaje del cual se anunció una cinta que se encuentra en producción derivada de su popularidad), “Chucho” en Pastorela, “Hassan” en los Héroes del norte, y sobre todo como “Cochiloco” en El infierno.