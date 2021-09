"Noche de fuego", "Mapa de sueños latinoamericanos", "Un monde" y "Ostrov" triunfan en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (proceso.com.mx).– En la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, sus siglas en inglés), Noche de fuego, de Tatiana Huezo, gana en Largometraje de Ficción Mexicano, y Mapa de sueños latinoamericanos, vence en Largometraje Documental Mexicano.

Mientras que Un monde (Playground), de Laura Wandel (Bélgica), triunfa en Largometraje de Ficción Internacional, y Ostrov-Lost island, de Svetlana Rodina y Laurent Stoop obtiene Mejor Documental Internacional.

Noche de Fuego (2021), que el día de hoy también logró Mejor Película Latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián, se sitúa en un pueblo solitario enclavado en las montañas mexicanas, donde las chicas usan cortes de pelo masculinos y tienen escondites bajo tierra para que no las rapte el crimen organizado. Ana y sus dos mejores amigas se apoderan de las casas abandonadas de los que han huido y se disfrazan de mujeres cuando nadie las está mirando.

En su propio universo impenetrable, abundan la magia y la alegría; mientras tanto, sus madres las adiestran para huir de quienes los convierten en esclavos o fantasmas. Pero un día, una de las chicas no llega a su escondite a tiempo. Adaptación libre de la novela homónima de Jennifer Clement del 2014.

Esta es la primera película de ficción de la salvadoreña-mexicana Huezo, quien ha destacado como documentalista.

Actúa Ana Cristina Ordóñez, Mayra Batalla y Marya Membreño.

Por otra parte, en esta categoría se lleva una mención especial Los hermosos vencidos (2021), de Guillermo Magariños.

Mapa de sueños latinoamericanos (2020) está basado en un proyecto de Weber, quien de 1992 al 2013 viajó a través de Latinoamérica solicitando a las personas que escribieran sus sueños y esperanzas en una simple pizarra. Hoy revisa esas fotos y mira a sus personajes desde la Patagonia hasta Tijuana.

En esta sección de Largometraje Documental Mexicano, Lo que queda en el camino (2021), de Jakob Krese y Danilo Do Carmo, obtiene mención especial.

Un monde (2021) se ambienta en la Bélgica de hoy en día, donde Nora, de 7 años, y su hermano mayor Abel han vuelto a la escuela. Cuando Nora ve a Abel siendo intimidado por otros niños se apresura a protegerlo advirtiendo a su padre, pero es el mismo Abel quien la obliga a permanecer en silencio. Atrapada en un conflicto de lealtad, Nora finalmente intentará encontrar su lugar, dividida entre el mundo de los niños y el de los adultos.

Aquí, en Largometraje de Ficción Internacional, también logran mención especial Jenayat-E Bi Deghat (Careless Crime), de Shahram Mokri, Irán, 2020. Kun Maupay Man It Panahon (Whether the Weather is Fine), de Carlo Francisco Manatad, Francia, Filipinas, Singapur, Indonesia, Alemania, Catar, 2021. Y Madalena, de Madiano Marcheti, Brasil, 2020.

Ostrov-Lost island (Suiza, 2021) es sobre la isla Ostrov, perdida en el Mar Caspio, que fue alguna vez el hogar de una granja colectiva de pesca que funcionaba bien. Tras la caída de la URSS, la granja fue destruida y se prohibió la extracción de caviar negro. Tres mil personas solían vivir en la isla, ahora quedan alrededor de 50. La isla no tiene gas ni electricidad, no tiene trabajo, ni médicos, ni policía. En el continente, Ostrov es conocida como la “isla de los cazadores furtivos”. Para Iván, un obstinado descendiente de una dinastía de pescadores, existe solo un trabajo: la pesca ilegal de caviar, el oro negro del mar Caspio. Iván fue encarcelado dos veces por caza furtiva, sin embargo, volverá a salir al mar. No hay elección: o toma el caviar o se muere de hambre.

La mención especial en Documental Internacional recae en Little Palestine, Journal d’un Assiégé (Little Palestine, Diary of a Siege), de Abdallah Al-Khatib, Líbano, Francia, Qatar, 2021.

Mientras Los días francos (México, 2020), de Ulises Pérez Mancilla, logra el Premio de la Prensa. En tanto conquistan Cortometraje de Ficción Internacional Les criminels (The criminals), de Serhat Karaaslan, Turquía, Francia, Rumania, 2021; Cortometraje Mexicano, Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje (2021), de Gabriel Herrera; Cortometraje Documental Mexicano, Dato sensible (2020), de Anne Huffschmid; Cortometraje Documental Internacional, Nanu Tudor (My Uncle Tudor), de Olga Lucovnicova, Bélgica, Portugal, Hungría, Moldavia, 2020.

En Cortometraje Animación Ecorce (Peel), de Samuel Patthey y Silvain Monney, Suiza, 2020; Cortometraje Experimental, One thousand and one attempts o be an ocean (Francia, 2021), de Yuyan Wang, y Cortometraje Guanajuatense, La colmena (2021), de Víctor Jara y Jean Renoir.

En cuanto a los reconocimientos en Realidad Virtual, Mejor Narrativa Inmersiva: Marco & Polo go round, de Benjamin Steiger Levine. Mejor Narrativa Visual: Replacements (Penggantian), de Jonathan Hagard.

El Premio Signis es para Les grandescClaques (Like the ones I used to know), de Annie St-Pierre, Canadá, 2021. Y respecto a Rally Universitario: Premio del Jurado: Muerte en Guanajuato, de Ernesto Pérez Medina, Universidad de Celaya. Premio del Público: Estrella, de Jair Chang, Universidad Autónoma de Baja California. En Identidad y Pertenencia, el primero lugar es El Torito, de Roberto Antonio Salazar Aguiñaga, Universidad de Guanajuato, y el segundo lugar: Memoria sumergida, de Juan Salvador Ybarra Quintero, Universidad de la Salle Bajío.