Tributo de Pønce a Bee Gees en su placa "Fvego"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Renovando los universos sonoros del pop, el músico mexicano Leonardo Pønce rinde tributo a la insigne banda Bee Gees con el cover del tema “Heartbreaker”, para así emprender vuelo de lo que será su próxima producción discográfica intitulada “Fvego”.

El joven cantautor (cuyo apellido utiliza gráficamente la letra del alfabeto danés “ø”) comenta en entrevista para proceso.com.mx que este sencillo le permitió experimentar musicalmente desde otros sonidos y una significación especial:

“Es muy interesante porque está en español, entonces tal cual no es un refrito, sino una re-imaginación. No soy muy fan de los covers, pero lo quise hacer de esta manera, es una reinterpretación que respeta la melodía. La canción no está peleada con la original, incluso no compite con la de Bee Gees, sino que la expande.”

Sobre el motivo de elegir esta pieza del ensamble británico-australiano de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb (del cual sólo sigue vivo Barry), aclara que “no es una de las más conocidas”. No obstante, piensa que Bee Gees es una banda “súper interesante”; muchos se quedan con los éxitos, “pero es una agrupación muy completa”.

La versión puede verse con un vídeo dirigido por Alestellar y el cual está disponible en Youtube. “Heartbreaker” calentó los motores que culminarán el 2021 con un disco nuevo.

Detalla que la nueva placa “Fvego” cuenta con CD y vinilos de edición especial, e igual se mantendrán disponibles las composiciones en plataformas digitales reconocidas.

Desde2015, el concepto de Leonardo Pønce ha desarrollado una sólida carrera que destaca también por colaboraciones con otros artistas, como en su momento concretó con Stephanie Salas para la canción “Una vez más”.

En ese plano, apunta que este 2021 desarrolló el sencillo titulado “Perfectos”, un dueto con el proyecto colombiano Soy Emilia, el cual se ha logrado a distancia debido a la pandemia. Por lo tanto, para el compositor estos tiempos de confinamientos han permitido una alta creatividad:

“A mí me ayudó este tiempo para acabar el disco, me vino para encontrar el espacio para concluirlo, para darle la atención que quería, fue mucho trabajo de estudio.”

De cualquier modo, reconoce las dificultades del contexto actual para la industria musical, pues “ha sido difícil para todos en mayor o menor medida, todos hemos resentido el impacto y los estragos de la pandemia, inclusive a un año después del brote se sienten aún más”. Es un impacto fuerte, sumó, “incluso para la creatividad porque casi no puedes tocar en vivo, pero es una oportunidad de replantearse”.

Ahora que comienza la reapertura de foros, el artista planea lo que será el espectáculo de la presentación de “Fvego”. En tanto, Leonardo Pønce sigue su andar, navegando por incesantes universos creativos y experimentales en el pop, concluye:

“Siempre quise hacer la música que a mí me gustaría escuchar, decir lo que pienso y siento de una manera nueva, lo que no he hecho es repetir fórmulas y estilos, quiero sorprender y emocionar. Hay algo que no cambia, siempre está el motor de la experimentación y buscar la vanguardia, esa búsqueda es una constante, es un espíritu de aventura.”