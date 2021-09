Jorge Humberto Chávez gana el Premio Jaime-Sabines/ Gatien-Lapointe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por su poemario Bar Papillon y el poema triste/ Bar Papillon et le poème triste, el poeta mexicano Jorge Humberto Chávez obtuvo por unanimidad del jurado, el Premio Internacional de Poesía 2021 Jaime-Sabines/ Gatien-Lapointe, que otorgan el Festival International de la Poésie en Quebec y la Fédération des festivals internationaux de poésie, así como el Seminario de Cultura Mexicana.

A través de un comunicado fechado en Trois-Rivières, los organizadores destacan que el jurado, integrado por los poetas y editores Louis-Philippe Hébert, Stéphane Despatie y Gaston Bellemare, presidente y fundador del Festival Internacional de Poesía, decidió otorgar este reconocimiento al mexicano, luego de “leer y releer” a cuatro candidatos presentados al certamen.

Nacido en Ciudad Juárez en 1959 y con estudios en Ciencias Sociales y Filosofía, Chávez vive en San Luis Potosí y es curador del Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen y del Festival Internacional de Literatura de la Casa Cultural de las Américas en Houston, Texas.

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha recibido otros premios, entre los cuales se pueden mencionar el Nacional de Poesía Aguascalientes 1981, Nacional de Poesía de Colima, cuyo jurado estuvo integrado por Alí Chumacero, Víctor Sandoval, Jaime Labastida, Juan Bañuelos y Carlos Montemayor, así como el de Poesía Salvador Gallardo en 1982.

Es fundador, coordinador y curador de diversos encuentros de poetas, entre ellos el Nacional de Escritores de Tierra Adentro, el Festival Internacional Chihuahua en Ciudad Juárez, Internacional de Escritores de Literatura en el Bravo, Internacional de Letras en San Luis,

Su obra incluye títulos como De 5 a 7, La otra cara del vidrio, Nunca será la medianoche, La lluvia desde el puente, El libro de los poemas, entre otros.

El jurado del premio en Quebec, describe sobre el libro ganador, coeditado por Les Écrits des Forges (Trois-Rivières, Quebec) y Mantis Editores (Guadalajara, México), traducido por Françoise Roy:

“Chávez nos brinda una poesía de corte cotidiano, hecha de delicadeza y empatía. Es el discurso del confidente lo que lleva al lector de la mano y le permite ver el aspecto atemporal de las personas y de las cosas. Esto no se da sin una dosis de erotismo, y si a veces el amor no está correspondido, no por ello el poema defrauda al lector”.